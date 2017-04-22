«Бостон» победил «Оттаву» и сократил счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

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В составе «Бостона» голы забили Давид Пастрняк (29) и дважды Шон Курали (38), победную шайбу Курали забросил на 11-й минуте второго овертайма. У «Оттавы» отличились Марк Стоун (12-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (21).

24-летний американский форвард «Бостона» Курали провел третий матч в плей-офф НХЛ в своей карьере и сразу отметился дублем. В регулярном чемпионате нападающий сыграл восемь встреч, набрав лишь одно результативное очко по системе «гол+пас» (0+1). После игры Курали был признан первой звездой встречи, Пастрняк стал второй звездой, Пажо — третьей.

«Бостон» сократил счет в серии до четырех побед — 2−3.