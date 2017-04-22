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22 апреля 2017, 8:09 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Бостон» победил «Оттаву» и сократил счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Оттаву» со счетом 3:2 во втором овертайме пятого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в столице Канады.

Бостон победил на выезде со счетом 3:2 забросив победную шайбу на 11-й минуте второго овертайма. Увеличить
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В составе «Бостона» голы забили Давид Пастрняк (29) и дважды Шон Курали (38), победную шайбу Курали забросил на 11-й минуте второго овертайма. У «Оттавы» отличились Марк Стоун (12-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (21).

24-летний американский форвард «Бостона» Курали провел третий матч в плей-офф НХЛ в своей карьере и сразу отметился дублем. В регулярном чемпионате нападающий сыграл восемь встреч, набрав лишь одно результативное очко по системе «гол+пас» (0+1). После игры Курали был признан первой звездой встречи, Пастрняк стал второй звездой, Пажо — третьей.

«Бостон» сократил счет в серии до четырех побед — 2−3.

Пятая игра стартового раунда плей-офф между командами состоится в ночь на понедельник на домашней арене «Бостона».

22.04.2017 02:30 Плей-офф: 1/8 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:3 ОТ Бостон Брюинз
(1:0, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Ги Буше Брюс Кэссиди
Вратари
Крэйг Андерсон Туукка Раск
1-й период
Брэд Маршан 03:13
06:38 Марк Мето
11:19 Марк Стоун (М. Хоффман, Д. Брассар)
15:18 Жан-Габриэль Пажо
Давид Пастрняк 15:18
2-й период
20:30 Жан-Габриэль Пажо (В. Столберг, А. Бэрроуз)
22:54
Давид Пастрняк (П. Бержерон, Б. Маршан) 28:40
Ноэль Аккьяри 31:57
Шон Керали (Д. Бэкес, Дж. Морроу) 37:05
3-й период
Доминик Мур 54:52
57:32
Овертайм
62:21 Кларк Макартур
Патрис Бержерон 80:36
Шон Керали (Д. Бэкес, Ч. Макэвой) 90:19
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ш. Керали (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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