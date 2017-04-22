«Бостон» победил «Оттаву» и сократил счет в стартовой серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Оттаву» со счетом 3:2 во втором овертайме пятого матча стартовой серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в столице Канады.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе «Бостона» голы забили Давид Пастрняк (29) и дважды Шон Курали (38), победную шайбу Курали забросил на 11-й минуте второго овертайма. У «Оттавы» отличились Марк Стоун (12-я минута) и
24-летний американский форвард «Бостона» Курали провел третий матч в
«Бостон» сократил счет в серии до четырех побед — 2−3.
Пятая игра стартового раунда
|22.04.2017 02:30
|Плей-офф: 1/8 финала
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|2:3 ОТ
|Бостон Брюинз
|(1:0, 1:2, 0:0)
|Ги Буше
|Брюс Кэссиди
|Крэйг Андерсон
|Туукка Раск
|1-й период
|Брэд Маршан
|03:13
|06:38
|Марк Мето
|11:19
|Марк Стоун (М. Хоффман, Д. Брассар)
|15:18
|Жан-Габриэль Пажо
|Давид Пастрняк
|15:18
|2-й период
|20:30
|Жан-Габриэль Пажо (В. Столберг, А. Бэрроуз)
|22:54
|Давид Пастрняк (П. Бержерон, Б. Маршан)
|28:40
|Ноэль Аккьяри
|31:57
|Шон Керали (Д. Бэкес, Дж. Морроу)
|37:05
|3-й период
|Доминик Мур
|54:52
|57:32
|Овертайм
|62:21
|Кларк Макартур
|Патрис Бержерон
|80:36
|Шон Керали (Д. Бэкес, Ч. Макэвой)
|90:19
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Ш. Керали (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter