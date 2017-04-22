Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

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В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс, отличившийся на 2-й минуте овертайма с передач Кузнецова и Маркуса Йоханссона. У «Торонто» единственный гол забил Остон Мэттьюс (26).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей за 17 минут на площадке, в его активе также шесть бросков по воротам «Торонто». Кузнецов набрал третье очко (1+2) по системе «гол+пас» в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче 19 минут 29 секунд, нанес один три броска и провел шесть силовых приемов. Российский защитник Дмитрий Орлов также не отличился результативными действиями за 22 минуты и 34 секунды на площадке, успев нанести один бросок и дважды заблокировать броски соперника.

На 18-й минуте первого периода Овечкин попал под силовой прием форварда «Торонто» Назема Кадри и получил повреждение колена.

После столкновения россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а затем покинул площадку с помощью партнеров. Кадри получил двухминутное удаление за подножку. В итоге Овечкин смог продолжить игру, выйдя на лед во втором периоде.