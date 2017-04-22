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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29514180/
22 апреля 2017, 8:00 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» победил «Торонто» со счетом 2:1 в овертайме пятого матча стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, после которой была заброшена победная шайба.

<em>МОСКВА 22 апреля. /ТАСС/. </em>Вашингтон победил Торонто со счетом 2:1 в овертайме пятого матча стартовой серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий Вашингтона Евгений Кузнецов отметился результативной передачей после которой была заброшена победная шайба. Увеличить
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В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс, отличившийся на 2-й минуте овертайма с передач Кузнецова и Маркуса Йоханссона. У «Торонто» единственный гол забил Остон Мэттьюс (26).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей за 17 минут на площадке, в его активе также шесть бросков по воротам «Торонто». Кузнецов набрал третье очко (1+2) по системе «гол+пас» в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче 19 минут 29 секунд, нанес один три броска и провел шесть силовых приемов. Российский защитник Дмитрий Орлов также не отличился результативными действиями за 22 минуты и 34 секунды на площадке, успев нанести один бросок и дважды заблокировать броски соперника.

На 18-й минуте первого периода Овечкин попал под силовой прием форварда «Торонто» Назема Кадри и получил повреждение колена.

После столкновения россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а затем покинул площадку с помощью партнеров. Кадри получил двухминутное удаление за подножку. В итоге Овечкин смог продолжить игру, выйдя на лед во втором периоде.

«Вашингтон» вышел вперед в серии первого раунда финала плей-офф НХЛ со счетом 3−2. Шестой матч серии состоится в Торонто ночь на понедельник.

22.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:1 ОТ Торонто Мэйпл Ливз
(1:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Бэбкок
Вратари
Брэден Холтби Фредерик Андерсен
1-й период
Брайан Бойл 14:18
Назем Кадри 17:32
18:15 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, К. Шаттенкирк)
2-й период
22:01 Том Уилсон
Коннор Кэррик 22:01
Остон Мэттьюс (В. Нюландер, З. Хаймэн) 26:00
29:13 Том Уилсон
33:48 Джей Бигл
39:34 Мэтт Нисканен
39:34 Том Уилсон
Назем Кадри 39:34
3-й период
Джейк Гардинер 42:25
47:36 Том Уилсон
Овертайм
61:04 Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон)
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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