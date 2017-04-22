Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» победил «Торонто» со счетом 2:1 в овертайме пятого матча стартовой серии
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, после которой была заброшена победная шайба.
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В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс, отличившийся на 2-й минуте овертайма с передач Кузнецова и Маркуса Йоханссона. У «Торонто» единственный гол забил Остон Мэттьюс (26).
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей за 17 минут на площадке, в его активе также шесть бросков по воротам «Торонто». Кузнецов набрал третье очко (1+2) по системе «гол+пас» в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче 19 минут 29 секунд, нанес один три броска и провел шесть силовых приемов. Российский защитник Дмитрий Орлов также не отличился результативными действиями за 22 минуты и 34 секунды на площадке, успев нанести один бросок и дважды заблокировать броски соперника.
На 18-й минуте первого периода Овечкин попал под силовой прием форварда «Торонто» Назема Кадри и получил повреждение колена.
После столкновения россиянин оставался на льду в течение нескольких минут, а затем покинул площадку с помощью партнеров. Кадри получил двухминутное удаление за подножку. В итоге Овечкин смог продолжить игру, выйдя на лед во втором периоде.
«Вашингтон» вышел вперед в серии первого раунда финала
|22.04.2017 02:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|2:1 ОТ
|Торонто Мэйпл Ливз
|(1:0, 0:1, 0:0)
|Барри Тротц
|Майк Бэбкок
|Брэден Холтби
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Брайан Бойл
|14:18
|Назем Кадри
|17:32
|18:15
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, К. Шаттенкирк)
|2-й период
|22:01
|Том Уилсон
|Коннор Кэррик
|22:01
|Остон Мэттьюс (В. Нюландер, З. Хаймэн)
|26:00
|29:13
|Том Уилсон
|33:48
|Джей Бигл
|39:34
|Мэтт Нисканен
|39:34
|Том Уилсон
|Назем Кадри
|39:34
|3-й период
|Джейк Гардинер
|42:25
|47:36
|Том Уилсон
|Овертайм
|61:04
|Джастин Уильямс (Е. Кузнецов, М. Юханссон)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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