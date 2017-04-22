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22 апреля 2017, 7:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Бернс, Карлссон и Хедман претендуют на звание лучшего защитника НХЛ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Брент Бернс из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе», Эрик Карлссон («Оттава) и Виктор Хедман («Тампа-Бэй») номинированы на приз лучшему защитнику («Джеймс Норрис Трофи») регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Шведский защитник Оттавы Эрик Карлссон может в третий раз стать обладателем Норрис Трофи Увеличить
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Карлссон может стать обладателем «Норрис Трофи» в третий раз в карьере. Впервые он получил данный трофей по итогам сезона-2011/12, он также был признан лучшим защитником в сезоне-2014/15. Бернс и Хедман ни разу не становились обладателями «Норрис Трофи». В прошлом сезоне лучшим защитником стал хоккеист «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

В регулярном чемпионате швед Карлссон стал третьим в списке защитников бомбардиров, набрав 71 (17 шайб + 54 передачи) очко. В среднем за матч Карлссон проводил на льду по 26 минут 50 секунд, что стало четвертым показателем для всех игроков обороны в регулярном чемпионате.

Канадец Бернс стал лучшим защитником-бомбардиром регулярного сезона, набрав в 82 матчах 76 очков (29+47). Кроме того, защитник «Сан-Хосе» стал самым бросающим игроком обороны в регулярном чемпионате, сумев нанести 320 бросков по воротам соперников (в среднем — 9,1 броска за игру).

В свою очередь, шведский защитник «Тампы» Хедман стал вторым в списке самых результативных игроков обороны регулярного чемпионата. В его активе 72 очка (16+56) в 79 матчах. Кроме того, Хедман стал самым результативным защитником при игре большинстве, набрав 33 очка (4+29). Также он забросил пять победных шайб, среди защитников больше только у Бернса — 6.

Рекордсменом лиги является легендарный канадский защитник «Бостон Брюинз» Бобби Орр, получавший «Норрис Трофи» восемь раз (1968−1975). По семь трофеев имеют канадец Дуг Харви и швед Никлас Лидстрем. Обладатели «Норрис Трофи», а также других индивидуальных наград НХЛ будут названы в ночь на 22 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
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