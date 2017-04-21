«Питтсбург» выставил на драфт отказов защитника Гонса
«Питтсбург Пингвинз» выставил на драфт отказов защитника Кэмерона Гонса. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа.
В регулярном чемпионате сезона-2016/17 27-летний игрок обороны провёл 12 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами при показателе полезности «+1». В
Всего в НХЛ Гонс провёл 32 матча, набрав 5 (2+3) результативных баллов.
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