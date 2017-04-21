IIHF по завершении Кубка Стэнли ожидает изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ
ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) надеется, что ситуация с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года может измениться в лучшую сторону после Кубка Стэнли. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.
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НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Однако календарь на следующий сезон еще не сверстан. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил свое участие в Олимпиаде независимо от решения лиги.
«Новостей пока нет, мы находимся в диалоге с профсоюзом игроков НХЛ. Как я раньше говорил, у нас двери всегда открыты для игроков НХЛ, мы готовы ждать, — сказал Фазель. — Думаю, что
Швейцарец Фазель присутствует на матче Евровызова во Фрибуре между олимпийской сборной России и командой Швейцарии. «За какую команду я болею? Я болею за хоккей», — сказал он.
Кубок Стэнли завершится в июне.
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