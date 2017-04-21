IIHF по завершении Кубка Стэнли ожидает изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Однако календарь на следующий сезон еще не сверстан. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил свое участие в Олимпиаде независимо от решения лиги.

«Новостей пока нет, мы находимся в диалоге с профсоюзом игроков НХЛ. Как я раньше говорил, у нас двери всегда открыты для игроков НХЛ, мы готовы ждать, — сказал Фазель. — Думаю, что чего-то стоит ожидать после окончания плей-офф НХЛ».

Швейцарец Фазель присутствует на матче Евровызова во Фрибуре между олимпийской сборной России и командой Швейцарии. «За какую команду я болею? Я болею за хоккей», — сказал он.

Кубок Стэнли завершится в июне.