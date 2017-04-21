Гэри Бэттмен: НХЛ не против Олимпиады, мы против перерыва в регулярном чемпионате

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— Мы приняли окончательное решение и на Олимпиаду не едем, — цитирует Chicago Tribune Беттмэна. — Мы не против Игр, мы против перерыва в регулярном чемпионате.