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21 апреля 2017, 22:44 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Гэри Бэттмен: НХЛ не против Олимпиады, мы против перерыва в регулярном чемпионате

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что лига не планирует отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018. Напомним, что в 6 апреля НХЛ объявила о том, что хоккеисты заокеанской лиги не примут участия в Олимпиаде.

Комиссионер <span class=error>НХЛ</span> <span class=error>Гэри</span> <span class=error>Бэттмен</span> подтвердил что лига не планирует отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018. Увеличить
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— Мы приняли окончательное решение и на Олимпиаду не едем, — цитирует Chicago Tribune Беттмэна. — Мы не против Игр, мы против перерыва в регулярном чемпионате.
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