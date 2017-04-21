Гэри Бэттмен: НХЛ не против Олимпиады, мы против перерыва в регулярном чемпионате
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что лига не планирует отпускать хоккеистов на Олимпийские игры-2018. Напомним, что в 6 апреля НХЛ объявила о том, что хоккеисты заокеанской лиги не примут участия в Олимпиаде.
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— Мы приняли окончательное решение и на Олимпиаду не едем, — цитирует Chicago Tribune Беттмэна. — Мы не против Игр, мы против перерыва в регулярном чемпионате.
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