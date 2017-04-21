Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29512863/
21 апреля 2017, 22:29 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Карлссон, Хедман и Бёрнс стали финалистами «Норрис Трофи»

Защитники Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс») стали финалистами, претендующими на «Норрис Трофи» — награду НХЛ, которая ежегодно вручается лучшему игроку обороны. Об этом сообщает TSN. Победитель будет назван 21 июня на церемонии вручения наград в Лас-Вегасе.

Карлссон уже дважды выигрывал трофей (2012, 2015), в завершившемся регулярном чемпионате он набрал 71 (17+54) очко в 77 матчах при показателе полезности «+10». Хедман впервые номинирован на премию, в этом сезоне набрав 72 (16+56) очка в 79 играх при показателе полезности «+3». Бёрнс отметился 76 (29+47) результативными баллами в 82 матчах при показателе полезности «+19». В 2016 году «Норрис Трофи» получил защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.

Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков