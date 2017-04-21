Карлссон, Хедман и Бёрнс стали финалистами «Норрис Трофи»

Карлссон уже дважды выигрывал трофей (2012, 2015), в завершившемся регулярном чемпионате он набрал 71 (17+54) очко в 77 матчах при показателе полезности «+10». Хедман впервые номинирован на премию, в этом сезоне набрав 72 (16+56) очка в 79 играх при показателе полезности «+3». Бёрнс отметился 76 (29+47) результативными баллами в 82 матчах при показателе полезности «+19». В 2016 году «Норрис Трофи» получил защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.