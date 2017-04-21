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21 апреля 2017, 21:17 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с Алексеем Береглазовым

«Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Береглазовым, который ранее выступал в составе магнитогорского «Металлурга».

Нью-Йорк Рейнджерс официально объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Береглазовым который ранее выступал в составе магнитогорского Металлурга. Увеличить
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Ранее «Чемпионат» сообщал о скором переходе россиянина. Его контракт с «Магниткой» заканчивается 30 апреля. Также хоккеистом интересовался петербургский СКА.

В регулярном чемпионате — 2016/17 23-летний Береглазов сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности «+9» и 20 минутах штрафного времени.

В плей-офф Кубка Гагарина — 2017 Береглазов сыграл 13 матчей, отметившись шестью результативными передачами. В 2016 году в составе «Магнитки» он стал обладателем Кубка Гагарина.

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Новости НХЛ

Передача Маркова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

Передача Маркова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победил «Монреаль» со счетом 3:2 в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник канадского клуба Андрей Марков отдал голевую передачу, которая стала первой для него в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
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