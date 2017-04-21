«Рейнджерс» подтвердили подписание контракта с Алексеем Береглазовым
«Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Береглазовым, который ранее выступал в составе магнитогорского «Металлурга».
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Ранее «Чемпионат» сообщал о скором переходе россиянина. Его контракт с «Магниткой» заканчивается 30 апреля. Также хоккеистом интересовался петербургский СКА.
В регулярном чемпионате — 2016/17 23-летний Береглазов сыграл во всех 60 матчах, записав на свой счёт 19 (1+18) результативных баллов при показателе полезности «+9» и 20 минутах штрафного времени.
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