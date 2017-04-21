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21 апреля 2017, 19:56 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: «Вашингтон» постарается избежать ошибок, допущенных в четвертом матче с «Торонто»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в преддверии пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (2−2) подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на игре.

Капитан Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> в преддверии пятого матча первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span> с Торонто (2−2) подчеркнул что команда полностью сосредоточена на игре. Увеличить
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По словам россиянина, «столичные» постараются избежать ошибок, допущенных в предыдущей встрече.

— Приятно вернуться домой, увидеть семью, но сейчас «Вашингтон» сосредоточен на пятом матче серии, — приводит пресс-служба «Кэпиталз» слова Овечкина. — Мы постараемся одержать победу и идти дальше. Я не буду говорить об ошибках, допущенных в четвертой встрече. Мы знаем о них и постараемся не допустить подобных ситуаций. Главное — сохранять концентрацию на протяжении всего матча.

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