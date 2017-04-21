Александр Овечкин: «Вашингтон» постарается избежать ошибок, допущенных в четвертом матче с «Торонто»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в преддверии пятого матча первого раунда
плей-офф НХЛ с «Торонто» (2−2) подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на игре.
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По словам россиянина, «столичные» постараются избежать ошибок, допущенных в предыдущей встрече.
— Приятно вернуться домой, увидеть семью, но сейчас «Вашингтон» сосредоточен на пятом матче серии, — приводит
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