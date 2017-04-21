Иван Проворов: Был и останусь русским

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Вчера один из самых перспективных российских защитников в матче против Швейцарии дебютировал за национальную команду. В интервью «СЭ» он рассказал о своем первом сезоне в НХЛ и ожиданиях от игры за сборную.

ИГРУ, ГДЕ ПОЛУЧИЛ «МИНУС 5», ПРОСТО ЗАБЫЛ

— В этом сезоне, после вашего дебюта в НХЛ, интерес к вам в России значительно вырос.

— Думаю, сезон я провел довольно неплохо именно с точки зрения своей собственной игры. Старался прибавлять с каждой новой встерчей. Думаю, игр 15−20 ушло на то, чтобы привыкнуть к лиге. Ну, а потом стал действовать, как умею и старался приносить пользу команде.

— Какого это, сыграть все 82 игры в регулярном чемпионате?

— Игр, конечно, провел много. Но я очень много тренируюсь летом, стараюсь набрать хорошую форму, чтобы играть весь сезон без спадов. И последние два года в «Брэндоне» мне приходилось играть около 100 игр. Так что какого-то резкого увеличения количества матчей не было. По крайней мере, я это не почуствовал.

— Чем отличается быт команды НХЛ от юниорской?

— Да, наверное, всем. Перелеты, обслуживание, ее обеспечение — все на совершенно другом уровне. Все-таки это профессиональный хоккей.

— Похоже, тренеры «Филадельфии» были изначально нацелены на то, чтобы вам доверять. Прощали некоторые ошибки, из-за которых многие люди могли бы выпасть из состава чуть ли не навсегда.

— Мне сказали простые слова: «Доказывай, что достоин места в основе». В предсезонных матчах, я считаю, играл неплохо. Когда стартовала регулярка, две игры прошли хорошо, а третья не пошла (во встрече против «Чикаго» у Проворова было «минус 5»). Мне показалось, и в ней я не так плохо сыграл, точно не на «минус 5», но иногда бывают такие игры. После нее ко мне подходили тренеры, менеджеры, партнеры и говорили «ничего страшного», подбадривали. Думаю, я поступил самым правильным образом — просто забыл ее. Главное сделать правильные выводы, а не переживать попусту из-за каждой неудачной.

ПРОТИВ ТРОЙКИ БЕРЖЕРОНА НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ С ДВОЙНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ

— Вы играете в первой паре обороны, выходите против сильнейших игроков НХЛ. Одного умения, таланта и рвения для этого мало. Важно думать наперед, предугадывать действия мастеровитых соперников. Как быть с этим, когда вам всего 20 лет?

— Таких игроков немало. Надо изучать соперника, знать, к кому правильно подкатиться, против кого лучше сыграть в силовой манере, а с кем-то просто ждать, не дергаться в лишний раз. Из тех, против кого мы чаще всего играем, отмечу тройку в «Бостоне» Маршан — Бержерон — Пастрняк. Они очень хорошо взаимодействуют. Когда против них играешь, нужна двойная концентрация, необходимо постоянно быть начеку. Хотя, по большому счету, ведущие тройки всех команд могут создать голевой момент из ничего. И играть подолгу с шайбой лучше не давать никому.

— Как происходит общение с главным тренером. Бывают ли личные беседы?

— Взаимоотношения с тренером очень хорошие. Где-то он доносит свои идеи всей команде, когда-то подсказывает лично.

— В какой хоккей играет «Филадельфия»?

— Стараемся все время двигать шайбу вперед, нагружать ворота бросками. В зоне нападения пытаемся создать как можно больше движения. Есть место и для небольшой импровизации. В зоне обороны делаем все, чтобы как можно быстрее вывести шайбу из зоны, любыми путями.

— То есть, в классический североамериканский хоккей?

— У нас есть определенная система, которую мы придерживаемся во всех трех зонах площадки. Конечно, в зоне атаки мы импровизируем. Определенные отличия от других команд у нас есть, но не буду говорить какие (улыбается). В общем, думаю, в следующем сезоне мы сыграем намного лучше.

Этот ведь мы начали не очень, потом выиграли 10 игр подряд, затем проиграли из следующих 15 игр — 9. Сезон у нас получился с перепадами. Проигрыши сменялись победами. Не было такого, чтобы серия побед предала необходимую уверенность.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЫГРАТЬ ЖЕСТКО, СТАРАЮСЬ ЕЕ НЕ УПУСТИТЬ

— Защитник обязан всегда играть жестко. Как реагируют на вашу игру ветераны? Все-таки каждый возрастной игрок по-разному может воспринимать активность 20-летнего паренька.

— Хоккей в последнее время стал настолько быстрым, что силовой борьбы не так много, как было раньше. Но конечно ситуации на льду бывают разными. Где-то надо жестко встретить, где-то загнать в угол и выбить шайбу клюшкой. Если есть возможность сыграть жестко, я стараюсь ее не упустить. Особенно когда действуешь против лучших игроков соперника. Думаю, всем не нравится, когда против тебя играют в тело. Да, люди огрызаются и будут огрызаться. Но это часть игры.

— Россия всегда славилась своими атакующими защитниками, но в последнее время их все меньше. Очень многие рассчитывают на ваш дальнейший рост. Как часто тренеры разрешают подключаться к атакам?

— Сейчас такой хоккей, что все команды довольно хорошо играют позиционно. И создавать опасность только одними нападающими тяжело. Нам говорят «подключайтесь с головой». То есть, если видно, что есть момент для подключения, то такое не возбраняется. А если шанс успеха 50 на 50, то лучше не надо. Нужно просто знать свои места, куда можно подключаться, и стараться по максимуму реализовывать свои моменты.

— Вспомните свой первый гол. Насколько важно вам было отличиться, учитывая, что вы, прежде всего, защитник?

— Конечно, важно. Мы играли против «Тампы» на выезде. По-моему, была уже 21- игра в сезоне. В голове уже сидело «когда же забью». Оставалось 58 секунд до конца второго периода. Наш центральный — Беллемар выиграл вбрасывание назад на моего партнера Штрайта. Тот двинулся в центр и сбросил крайнему — Мэтту Риду. Я нырнул на дальнюю штангу в коридор, получил пас и бросил над щитком под блин в ближний угол.

— Расскажите, о своих партнерах по обороне.

— Я начал играть с Марком Штрайтом. Провел с ним около 25 игр. Затем поставили с Эндрю Макдонольдом, с ним провел три четверти сезона. С Эндрю у нас хорошее взаимопонимание в зоне обороны. Знаем, как использовать друг друга при выходах из зоны. В нападении выводим друг друга на бросок, создаем сами такие ситуации и, полагаю, в следующем сезоне мы тоже будем играть вместе. Вне льда тоже общаемся. В хоккее это один из важнейших инструментов. Обсуждаем моменты в перерыве, между сменами на лавке, в свободное время. Смотрим много видео, игру «5 на 5», отдельно большинство и меньшинство. Обсуждаем стиль игры соперников, в том числе и персонально по отдельным хоккеистам: что они обычно делают при входе в зону. В общем, общаемся и обсуждаем игру всегда.

— В России многие считают вас североамериканским защитником, так как основные навыки игры в обороне вы получили именно в североамериканских школах.

— Почему? Я каждое лето езжу домой в Ярославль. На три или даже на четыре месяца. Когда играл по детям, у меня в команде было много русских ребят. В первый год — 5 человек, во второй — 8. Сейчас они играют за команды колледжей. В USHL не было никого. В «Брэндоне» был человек из Латвии — Рихардс Букартс, он тоже хорошо говорит по-русски. В этом году уже в НХЛ у нас был Рома Любимов. Так что русский язык, слава богу, не забыл. И сам я был и останусь русским, даже несмотря на то, что провожу больше времени в Северной Америке.

— Помогали Роману морально? Все-таки он не всегда попадал в состав.

— Да. И не только я. Он — тоже. Когда у кого-то плохое настроение, он всегда старается подбодрить человека. Мы много шутим, смеемся. В общем, очень много позитива благодаря нему.

ПЛАНИРУЮ СТАТЬ ЛИДЕРОМ «ФЛАЙЕРЗ» ЧЕРЕЗ ГОД-ДВА

— Лидеры на льду и в раздевалке — это одни и те же люди?

— Ворачек, Жиру, Симмондс — лидеры и там, и там. Беллемар, может, и не набирает столько очков, сколько первые трое, но он выходит в первой бригаде меньшинства, блокирует очень много бросков. Вне льда он очень активен. В общем, есть человек 5−6, которые проявляют лидерские качества на льду и на словах. Знают, что сказать в нужный для команды момент.

— Лет через 5−6 сможете так же «держать раздевалку»?

— До этого во всех командах мне нужно было брать роль лидера. И сейчас хочу лидировать не только на льду, но и вне льда. Надеюсь, что это случиться пораньше. Не лет через 5−6, а через год-два. Может, три.

— Какие планы не на столь далекую перспективу, а на ближайшее время?

— Буду стараться попасть на чемпионат мира. Хочу показать, что могу приносить пользу. Дай бог, попаду на турнир, а там посмотрит, что будет.

— Вы довольно давно играете в Северной Америке. Как и когда приняли решение уехать?

— До 14 лет я играл в «Локомотиве». Потом уехал за океан. Два года выступал за детские команды. Родители решили, что можно попробовать уехать пораньше, чтобы привыкнуть ко льду, к культуре, выучить язык. Я жил с Скрэнтоне, это между Нью-Йорком и Филадельфией. Играл там два года. В USHL уже не было шока. Мог спокойно играть и показывать себя, расти.

— Как нашли первую детскую команду?

— Через знакомых. Съездил на турнир, все понравилось.

— Почему российские детские команды в одну калитку обыгрывают американские, а уже после 15−16 лет идет выравнивание?

— Там команд побольше, они разбросаны по всей стране, и дети занимаются там же, где живут. А уже после 15 лет команд становится гораздо меньше, и туда попадают наиболее сильные ребята.