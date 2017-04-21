Что это было? Пять причин, почему Панарин и «Чикаго» провалили плей-офф
Победитель Западной конференции «Чикаго» вылетел из
плей-офф, проиграв свою серию 0−4. Что случилось с Панариным, Кейном и компанией?
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Первый раунд
Потухшие звёзды
В кубковых поединках нередко главную роль играют хоккеисты из глубины состава, но это, как правило, связано с повышенным вниманием соперников к главным звёздам атаки. Главные действующие лица «Блэкхоукс» второй год подряд проявили себя самым неудачным образом, и весь атакующий потенциал команды остался нереализованным. Капитан «чёрных ястребов» Джонатан Тэйвз, весь сезон испытывавший проблемы в деле пополнения личного баланса набранными очками, набрал лишь 2 балла: свой первый и единственный гол он забил за 5 минут до того, как «Чикаго» вылетел из
«Наверное, все мы думали, что ещё
Отсутствие владения шайбой и игрового преимущества
Если обратиться к цифрам расширенной статистики, то ранний вылет «Блэкхоукс» выглядит не столь неожиданным. Успех «Чикаго», принёсший клубу три Кубка Стэнли за семь лет, в первую очередь был связан с солидным уровнем владения шайбой, что давало «Блэкхоукс» возможность атаковать чужие ворота. Так, в чемпионском сезоне-2009/10 «чёрные ястребы» были первой командой лиги по показателю Corsi (попытки бросков в равных составах) — 56,5%. Три года спустя «Чикаго» снова взял трофей, и был по данному критерию четвёртой командой лиги, а ещё через два года, когда Кубок Стэнли вновь был завоёван, — второй.
В прошлом сезоне, когда «чёрные ястребы» неожиданно уступили в первом раунде «Сент-Луису», Corsi у «Чикаго» находился на уровне 15-й команды лиги, в то время как «блюзмены» были на седьмом месте. В нынешнем регулярном чемпионате «Блэкхоукс» занял по данному показателю двенадцатую строчку, а «Нэшвилл» был шестым.
В плане индивидуальных значений Corsi у «чёрных ястребов» также произошло заметное западение. У Кейна на протяжении двух последних сезонов эта цифра составила 51,7%, в то время как за 7 предыдущих лет Патрик был более успешен (55,1%). Показатель Тэйвза снизился с 57 до 51%, аналогичная тенденция отмечена также у Кита, Госсы, Сибрука и Яльмарссона. Кроме всего прочего, цифры расширенной статистики подтвердили тезис о том, что глубина состава у «Чикаго» стала значительно хуже, чем раньше: в сезоне двухлетней давности у команды было 16 хоккеистов, имевших личный показатель Corsi не менее 50%, а в текущем сезоне таких игроков было только 8 (учитывались хоккеисты, сыгравшие не менее 42 матчей). «Мы не могли хорошо контролировать шайбу. Соперник же смог взять её под контроль. В первых двух играх у меня не было много шансов. В четверг вечером всё было иначе, но я не смог помочь команде», — эти слова Артемия Панарина также служат дополнительным подтверждением отсутствия у «ястребов» должной игровой инициативы.
Взлёты и падения новичков
Ставка генменеджера «Чикаго» Стэна Боумэна на быструю адаптацию новобранцев не оправдалась: временами новички команды выглядели очень неплохо, но эмоциональность и нестабильность неопытных хоккеистов лишила «Блэкхоукс» нужной степени уверенности. Райан Хартман (19 голов в регулярном чемпионате), Ник Шмальц (28 очков), Таннер Керо (16), Винни Хиностроза (14) на четверых не набрали ни одного очка в
Отсутствие эффекта от приобретённых в дедлайн
«Чёрные ястребы» не особо нуждались в усилении перед тем, как трансферное окно закроется, но руководство клуба предприняло попытку улучшить комплектование состава. В дедлайн Боумэн приобрёл у «Детройта» нападающего Томаша Юрчо, отдав третий раунд драфта, и взял старого знакомого защитника Джонни Одуйю, отдав «Далласу» четвёртый раунд. Пополнение, казавшееся в начале марта неплохим, в кубковых боях оказалось для «Чикаго» бесполезным: Юрчо забил 1 гол в 13 матчах «регулярки» и весь
Кураж Пекки Ринне
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