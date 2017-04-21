Ударил судью? Плати 10 млн $! Арбитр подал в суд на атаковавшего его игрока НХЛ

Напомним, что эта история произошла в НХЛ еще по ходу прошлого сезона. А вот теперь всплыла уже в суде!

Во время поединка регулярного чемпионата между «Калгари» и «Нэшвиллом» произошел беспрецедентный случай. Защитник «Калгари» Деннис Уайдман провел жесткий силовой прием против линейного арбитра. По сути, это был преднамеренный удар в спину, который сбил судью с ног. Судя по видео, рефери даже потерял сознание на некоторое время, рухнув ничком прямо у бортика перед скамейкой «Нэшвилла».

А с чего все началось-то? В чем лайнсмен был виноват?

Перед этим Уайдман сам попал под жесткий силовой прием в своей зоне через мгновение после того, как расстался с шайбой. И прилично приложился головой о борт, но на ногах устоял и поехал на смену. Возможно, Деннис считал, что соперник на нем сфолил, а арбитры помолчали?

В любом случае, к судьям он не апеллировал. И, наверное, никакого инцидента и не было бы, но на пути защитника «Калгари» и скамейкой оказался Дон Хендерсон в полосатом свитере.

Судья игрока не видел. Но он мешал защитнику проехать к калитке и это вызвало у Уайдмана приступ неожиданной ярости, после чего он лайнсмена и приложил.

За такую грубость Денниса сперва дисквалифицировали на 20 матчей. Потом скостили этот срок наполовину. Потом НХЛ уволила независимого арбитра, который этот срок сократил….

В общем, наделал Уайдман бед в судейском корпусе! Да и себе проблем добавил.

Потому что что пострадавший Хендерсон дисквалификацией игрока не удовлетворился. А сейчас подал на защитника в суд и требует взыскать с него немного немало, а 10,25 миллиона долларов за физический и моральный ущерб. Основанием для иска стало то, что рефери в результате удара и последовавшего за ним падения получил сотрясение мозга. А это, в свою очередь, может стать причиной завершения его карьеры.

Впрочем, если он свои 10 миллионов по суду получит, работать будет вовсе и не обязательно.

В общем, мораль такая, что судей на площадке лучше беречь. В противном случае, себе дороже выйдет. Да и клубу — тоже.