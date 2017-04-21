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21 апреля 2017, 12:45 | Хоккей: НХЛ | Известия.Ру

Малкин закрепился в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

Форвард «Питтсбург Пингвинз» отдал три результативные передачи в матче против «Коламбус Блю Джекетс».

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал три результативные передачи в матче против «Коламбус Блю Джекетс» и закрепился в гонке бомбардиров Кубка Стэнли с 11 очками (2+9).

В пятом матче серии «Пингвины» одержал победу со счетом 5:2 и вышли в четвертьфинал турнира. В составе победителей дублем отметился Брайан Раст, также по шайбе забили Фил Кессел, Сидни Кросби и Скотт Уилсон. У гостей отличились — Уильям Карлссон и Бун Дженнер.

В следующем раунде «Питтсбург» встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Также определился еще один четвертьфиналист Кубка Стэнли. «Нэшвилл Предаторс» сенсационно выбил из турнира «Чикаго Блэк Хоукс», победив «ястребов» в четырех встречах.

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«Питтсбург» Евгения Малкина выбил из борьбы за Кубок Стэнли «Коламбус» Сергея Бобровского, «Чикаго» Артемия Панарина и Артема Анисимова всухую проиграл серию «Нэшвиллу», а «Монреаль» Александра Радулова оказался на грани вылета, уступив в пятой встрече «Нью-Йорк Рейнджерс».
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