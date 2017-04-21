Малкин закрепился в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал три результативные передачи в матче против «Коламбус Блю Джекетс» и закрепился в гонке бомбардиров Кубка Стэнли с 11 очками (2+9).

В пятом матче серии «Пингвины» одержал победу со счетом 5:2 и вышли в четвертьфинал турнира. В составе победителей дублем отметился Брайан Раст, также по шайбе забили Фил Кессел, Сидни Кросби и Скотт Уилсон. У гостей отличились — Уильям Карлссон и Бун Дженнер.

В следующем раунде «Питтсбург» встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Также определился еще один четвертьфиналист Кубка Стэнли. «Нэшвилл Предаторс» сенсационно выбил из турнира «Чикаго Блэк Хоукс», победив «ястребов» в четырех встречах.