Уехать в НХЛ, чтобы вернуться. 8 россиян, быстро отказавшихся от мечты

За последние несколько дней сразу двое российских игроков — Никита Трямкин из «Ванкувера» и Сергей Калинин из «Торонто» — задумались о возвращении из Северной Америки в КХЛ. Трямкин уже подписал контракт с «Автомобилистом», а СКА выкупил у «Авангарда» права на Калинина в КХЛ. Вспоминаем, кто ещё из россиян уезжал за океан с неплохими перспективами, но не сумел заявить там о себе во весь голос.

Сергей Калинин

В НХЛ Сергей уехал летом 2015 года, и первый сезон у омича получился неплохим. Пусть он не забивал в каждой игре (такая результативность за ним не водилась и в «Авангарде»), зато он имел постоянное место в основном составе и регулярно получал положительные отзывы о своей игре. Всё изменилось в этом году: статистика Сергея пошла вниз, да и в целом игра перестала ладиться. В итоге — попадание на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто», в основе которого Калинин не провёл ни одной игры.

Никита Трямкин

Воспитанник екатеринбургского хоккея вернулся из НХЛ при немного другой ситуации. Игровым временем в «Ванкувере» он обделён не был, да и был он там на неплохом счету. Так что его возвращение в Россию выглядит довольно неожиданным. Начало сезона у защитника не задалось: Никита несколько игр подряд не попадал в стартовый состав, но в АХЛ ехать отказывался. Остаток чемпионата он провёл в основном составе, а генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг признался, что рассчитывал на него и хотел предложить контракт на два года. Но это не сработало, и следующий сезон Трямкин начнёт в составе «Автомобилиста».

Сергей Плотников

Летом 2015-го в Северную Америку уехало довольно много российских игроков, и Плотников в том числе. На Сергея с его хорошо развитой физикой возлагались определённые надежды, но оправдать их у него совсем не получилось. Со своим стилем игры Плотников вполне мог подойти в НХЛ, но игра у него категорически не задалась. Уроженец Хабаровского края не мог забить целый год, и даже переезд из «Питтсбурга» в «Аризону» ему не помог. На первенстве мира отличиться ему также не удалось, зато в СКА Плотников нашёл себя.

Виктор Тихонов

Немногим лучше сложилась заокеанская карьера у партнёра Плотникова по СКА. Для Тихонова это был уже второй приезд в НХЛ, и, что удивительно, оба из них так или иначе были связаны с Финиксом. Так же, как и Сергей, по ходу сезона Тихонов, не устроивший никого своей игрой в «Чикаго», вынужден был сменить обстановку и переехал в «Аризону». Сильно в гору его дела там не пошли, и прошлым летом Виктор вернулся в питерский СКА.

Евгений Медведев

Медведев отправился за океан в довольно солидном возрасте, когда, казалось бы, о мечте поиграть в НХЛ уже забывают, за что снискал к себе дополнительное уважение. Первая половина сезона на его новом рабочем месте в «Филадельфии» была довольно неплохой, но ближе к концовке он стал реже попадать в стартовый состав. Всё испортила история, когда Евгений был пойман полицией за вождение в пьяном виде. Сейчас Медведев — один из лидеров обороны «Авангарда».

Антон Белов

Такой же по продолжительности получилась энхаэловская карьера и у Антона Белова. В канадский клуб Белов уезжал, будучи одним из ведущих российских защитников, выступающих в КХЛ. Нельзя сказать, что у него там совсем ничего не получилось: именно из «Эдмонтона» Антон получил приглашение на Олимпиаду-2014. Но по окончании сезона Белов ушёл из стана «нефтяников», а в качестве одной из причин своего решения он назвал нежелание работать с тогдашним главным тренером команды Далласом Экинсом.

Сергей Широков

Энхаэловская карьера Сергея Широкова также получилась крайне небогатой на события. Два года на рубеже десятилетий воспитанник московских «армейцев» провёл, пытаясь пробиться в задрафтовавший его «Ванкувер», но всё, что ему удалось добиться, — это восемь игр в основе «Кэнакс». На этом выступления Широкова в Северной Америке завершились, и в его карьере начался новый подъём — два звания чемпиона мира и Кубок Гагарина — 2017 об этом явно свидетельствуют.

Кирилл Петров