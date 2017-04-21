Малкин отправил Бобровского в сборную

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«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2 (счет в серии — 4−1).

«Питтсбург» Евгения Малкина одержал четвертую победу над «Коламбусом» Сергея Бобровского в 1/8 финала Кубка Стэнли и вышел в следующий раунд плей-офф. Действующие обладатели главного клубного трофея уверенно начали противостояние с командой лучшего голкипера НХЛ, выиграв в трех играх подряд, но оступились в четвертой, когда «Коламбус» смог взять верх над дружиной Малкина и Сидни Кросби.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 21.04.2017, 2:00 5:2 Питтсбург Пингвинз Коламбус Блю Джэкетс

Пятый матч состоялся на домашней арене «пингвинов», и хозяева уверенно провели встречу.

В первом периоде Фил Кессел реализовал большинство на 10-й минуте, бросив точно в ближнюю «девятку» из круга вбрасывания, а Малкин стал одним из ассистентов.

Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом «Питтсбурга».

Второй отрезок матча получился самым богатым на голы. К четвертой минуте периода Брайан Раст оформил дубль в ворота Бобровского — сначала он завершил красивую комбинацию, начатую Малкиным, а затем уже собственными усилиями одолел голкипера сборной России, точно сыграв на добивании после своего же броска.

Однако сохранить уверенное преимущество в три шайбы до перерыва хозяевам не удалось. Постоянные атаки «Коламбуса» превратились в голы Вильяма Карлссона и Буна Дженнера, и третий период команды начали так же, как и второй, — при минимальном преимуществе хозяев.

Гости устроили настоящий штурм ворот Марка-Андре Флери, но пробить 32-летнего голкипера так и не смогли. Зато хозяева забросили две шайбы.

Сначала Кросби удвоил преимущество «пингвинов» в большинстве, бросив сходу с острого угла в ближнюю «девятку». Точный пас на фланг своему капитану сделал Малкин, завершивший игровой день с тремя результативными передачами.

Через минуту последнюю шайбу в матче забросил Скотт Уилсон, который на добивании не глядя с неудобной руки поразил ворота Бобровского, после чего за Сергея стало даже обидно, учитывая то, какую игру он демонстрировал в регулярном сезоне.

Гол Уилсона случился на 47-й минуте матча, и у гостей оставалось достаточно времени, чтобы отыграться, однако последняя 20-минутка встречи прошла под знаком Флери, который отразил целый град бросков по своим воротам.

В итоге «Питтсбург» победил со счетом 5:2, автор дубля Раст стал первой звездой поединка, а вратарь «пингвинов», отразив невероятные 49 бросков из 51, — второй.

Малкин набрал три очка и продолжает уверенно лидировать в списке самых результативных игроков плей-офф с 11 очками по системе «гол плюс пас».

Серия против «Питтсбурга» стала крайне неудачной для Бобровского. Если в регулярном сезоне Сергей пропускал в среднем 2,06 гола за матч и отразил 93,1% бросков, то в пяти встречах против «Питтсбурга» его статистические показатели значительно упали. Средняя пропускаемость составила 3,88 гола за игру, а процент сейвов дошел лишь до 88,2%.

Теперь действующие обладатели Кубка Стэнли ждут своего следующего соперника, который определится в противостоянии «Вашингтон Кэпиталз» с «Торонто Мэйпл Лифс».

Счет в их серии пока равный — 2−2.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 21.04.2017, 3:00 4:1 Нэшвилл Предаторз Чикаго Блэкхокс

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (счет в серии — 4−0).

Один из фаворитов Кубка Стэнли звездный «Чикаго» потерпел сокрушительное поражение в первом раунде плей-офф от обладателя wild card «Нэшвилла».

Команда Артема Анисимова и Артемия Панарина ничего не смогла противопоставить организованной игре соперника, и их устрашающее нападение смогло забросить лишь три шайбы в четырех матчах.

В первом периоде четвертой встречи серии, проходившей в столице кантри-музыки, заброшенных шайб не было, а счет открыл защитник «хищников» Роман Йози на десятой минуте второго отрезка матча. Самым результативным стал третий период, когда «Чикаго» бросился отыгрываться и раскрылся в защите.

На 49-й минуте поединка Колтон Сиссонс удвоил преимущество хозяев, а полторы минуты спустя Йози оформил редкий для игроков его амплуа дубль в ворота Кори Кроуфорда. Гости смогли отыграть одну шайбу в большинстве на 55-й минуте усилиями Джонатана Тэйвза, а Панарин и Патрик Кейн записали на свой счет результативную передачу.

За две минуты до финальной серии главный тренер «Чикаго» заменил Кроуфорда шестым полевым игроком, хозяева через несколько мгновений смогли отобрать шайбу у соперника, и Виктор Арвидссон забросил четвертую шайбу в пустые ворота «ястребов». Дальнейшее сопротивление гостей было уже бесполезным.

«Блэкхоукс» стали лишь третьей командой за всю историю НХЛ, которая проиграла всухую в первом раунде плей-офф в статусе лучшего клуба конференции в регулярном чемпионате.

До этого такое достижение со знаком «минус» было у «Монреаля» в 1981 году и у того же «Чикаго» в 1993-м. Главная звезда «ястребов» Патрик Кейн, который занял второе место в списке самых результативных игроков чемпионата (89 очков), набрал лишь два (1+1) очка в четырех матчах.

На счету Панарина всего лишь одна результативная передача за всю серию, а Анисимов не набрал ни одного очка.

«Нэшвилл» ожидает победителя пары «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз».

«Монреаль Канадиенз» — «Нью-Йорк Рейнджерз» — 2:3 (ОТ) (счет в серии — 2−3).

Серия между «рейнджерами» Павла Бучневича и «Монреалем» Александра Радулова имеет все шансы дойти до седьмого матча.

Пятый поединок завершился лишь в овертайме гостевой победой «Нью-Йорка».

В начале встречи команды смело шли на ворота соперника и в первом периоде забросили три шайбы. За хозяев отличились Арттури Лехконен и Брендан Галлахер. Российский защитник Андрей Марков записал на свой счет одну результативную передачу, приняв участие во втором взятии ворот. «Рейнджерс» ответили одной шайбой в исполнении Йеспера Фаста. Но удержать преимущество хозяевам не удалось, и во втором периоде Брэди Шей сравнял счет в матче.

Понимая огромную ответственность, ближе к концу поединка хоккеисты стали играть осторожнее, и поэтому третий отрезок оказался «сухим». А в овертайме победу вырвали гости — Крис Крайдер вошел в зону соперника вдоль левого борта и сделал ювелирную передачу на дальнюю штангу на Мику Зибанеджада, которому оставалось лишь не промахнуться по полупустым воротам.

«Нью-Йорк» одержал вторую подряд победу и теперь лидирует с общим счетом 3−2.

На шестой матч серия переезжает в «Большое яблоко», где команда Радулова постарается одержать гостевую победу и вернуть противостояние в Канаду.

«Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3 (ОТ) (счет в серии 3−2).

Изголодавшийся по громким победам «Эдмонтон» продолжает упорную борьбу с одним из фаворитов Кубка Стэнли мощным «Сан-Хосе». Пятый поединок серии проходил на площадке канадского клуба.

Зрители матча стали свидетелями лихо закрученного сюжета, в котором обе команды успели полидировать в счете, но так и не смогли определить победителя в основное время.

Счет открыли хозяева уже на шестой минуте встречи, однако еще до перерыва «акулы» смогли не только отыграться, но и выйти в лидеры.

На 11-й минуте матча Миккель Бедкер сравнял счет, а через пять минут Патрик Марло вывел свою команду вперед.

В середине второго отрезка Дэвид Шлемко удвоил преимущество «Сан-Хосе», но за полторы минуты до конца второго периода Марк Летестю, реализовав большинство, отыграл одну шайбу. Одним из героев матча стал шведский защитник Оскар Клефбом, который сравнял счет точным ударом от синей линии на 58-й минуте встречи.

В овертайме команды долго не могли взять ворота, и лишь за две без малого минуты до конца дополнительного периода нападающий «нефтяников» Давид Деарне забросил победную шайбу в ворота Мартина Джонса.

«Ойлерз» вышли в лидеры серии со счетом 3−2 и шестой матч проведут в гостях.