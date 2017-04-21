«Эдмонтон» повел в серии с «Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф НХЛ
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» дома победил в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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У «Сан-Хосе» отличились Миккель Бедкер (11-я минута), Патрик Марло (16), Дэвид Шлемко (29). У «Эдмонтона» шайбы забросили Патрик Марун (6), Марк Летесту (39), Оскар Клефбом (58). Победную шайбу в овертайме забросил Давид Дешарне (79).
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 11 минут 18 секунд, но результативными действиями не отметился.
«Эдмонтон» повел в серии со счетом 3−2. Следующий матч состоится 23 апреля в
|21.04.2017 05:30
|Плей-офф: 1/8 финала
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|4:3 ОТ
|Сан-Хосе Шаркс
|(1:2, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Питер Дебур
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Мартин Джонс
|1-й период
|05:28
|Патрик Марун (М. Беннинг)
|Миккель Бедкер (К. Тирни, М. Серенсен)
|10:12
|Патрик Марло (Джо Торнтон, Б. Диллон)
|15:52
|2-й период
|26:36
|Патрик Марун
|Дэвид Шлемко (Мик. Бедкер, Дж. Уорд)
|28:38
|Тимо Майер
|35:09
|Брент Бернс
|37:08
|38:33
|Марк Летестю (Л. Драйзайтль, К. Макдэвид)
|3-й период
|Бренден Диллон
|52:29
|57:14
|Оскар Клефбом (Д. Деарне, М. Беннинг)
|Овертайм
|78:15
|Давид Деарне (А. Секера, Л. Драйзайтль)
Статистика
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Д. Деарне (Эдмонтон Ойлерз), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс), П. Марун (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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