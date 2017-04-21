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21 апреля 2017, 9:43 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» повел в серии с «Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» дома победил в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В овертайме пятого матча серии команда из Эдмонтона победила со счетом 4:3. Увеличить
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У «Сан-Хосе» отличились Миккель Бедкер (11-я минута), Патрик Марло (16), Дэвид Шлемко (29). У «Эдмонтона» шайбы забросили Патрик Марун (6), Марк Летесту (39), Оскар Клефбом (58). Победную шайбу в овертайме забросил Давид Дешарне (79).

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 11 минут 18 секунд, но результативными действиями не отметился.

«Эдмонтон» повел в серии со счетом 3−2. Следующий матч состоится 23 апреля в Сан-Хосе.

21.04.2017 05:30 Плей-офф: 1/8 финала Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 4:3 ОТ Сан-Хосе Шаркс
(1:2, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Питер Дебур
Вратари
Кэм Тэлбот Мартин Джонс
1-й период
05:28 Патрик Марун (М. Беннинг)
Миккель Бедкер (К. Тирни, М. Серенсен) 10:12
Патрик Марло (Джо Торнтон, Б. Диллон) 15:52
2-й период
26:36 Патрик Марун
Дэвид Шлемко (Мик. Бедкер, Дж. Уорд) 28:38
Тимо Майер 35:09
Брент Бернс 37:08
38:33 Марк Летестю (Л. Драйзайтль, К. Макдэвид)
3-й период
Бренден Диллон 52:29
57:14 Оскар Клефбом (Д. Деарне, М. Беннинг)
Овертайм
78:15 Давид Деарне (А. Секера, Л. Драйзайтль)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Деарне (Эдмонтон Ойлерз), М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс), П. Марун (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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Сан-Хосе Шаркс
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Новости НХЛ

«Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон» и сравнял счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. «Сан-Хосе» на своей площадке крупно победил «Эдмонтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:0 и стала самой крупной в истории «Сан-Хосе» в матчах Кубка Стэнли.
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