«Эдмонтон» повел в серии с «Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф НХЛ

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У «Сан-Хосе» отличились Миккель Бедкер (11-я минута), Патрик Марло (16), Дэвид Шлемко (29). У «Эдмонтона» шайбы забросили Патрик Марун (6), Марк Летесту (39), Оскар Клефбом (58). Победную шайбу в овертайме забросил Давид Дешарне (79).

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на площадке 11 минут 18 секунд, но результативными действиями не отметился.