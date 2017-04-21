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21 апреля 2017, 9:01 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Анисимов и Панарин в составе «Чикаго» уступили «Нэшвиллу» и вылетели из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. «Нэшвилл» выиграл серию первого раунда со счетом 4−0.

<em>МОСКВА 21 апреля. /ТАСС/. </em>Чикаго уступил Нэшвиллу со счетом 1:4 в четвертом матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) и вылетел из розыгрыша Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Нэшвилл выиграл серию первого раунда со счетом 4−0. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (10-я, 51-я минуты), Колтон Сиссонс (49) и Виктор Арвидссон (59). У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз (55).

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин отметился результативной передачей. В четырех матчах плей-офф Панарин набрал лишь одно очко по системе «гол+пас» (0 +1). Другой российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.

«Нэшвилл» выиграл серию со счетом 4−0 и стал вторым клубом после «Анахайма», пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли в Западной конференции. В Восточной конференции определился пока один участник второго раунда, которым стал «Питтсбург», обыгравший «Коламбус» со счетом 4−1 в серии.

21.04.2017 03:00 Плей-офф: 1/8 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 4:1 Чикаго Блэкхокс
(0:0, 1:0, 3:1)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Джоэль Кенневилль
Вратари
Пекка Ринне Кори Кроуфорд 57:20 (К. Кроуфорд 58:12)
1-й период
Данкан Кит 00:24
Рихард Паник 16:24
2-й период
29:41 Роман Йоси (Р. Эллис, Р. Джохансен)
3-й период
48:52 Колтон Сиссонс (В. Арвидссон, Р. Эллис)
50:21 Роман Йоси (О. Уотсон, К. Сиссонс)
52:34 Колтон Сиссонс
52:34 Колтон Сиссонс
Джонатан Тэйвз (А. Панарин, П. Кейн) 54:42
58:12 п.в. Виктор Арвидссон (Ф. Форсберг, Пи.Кей. Суббан)
Ник Шмолц 58:41
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), К. Сиссонс (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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