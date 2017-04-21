Анисимов и Панарин в составе «Чикаго» уступили «Нэшвиллу» и вылетели из плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (10-я, 51-я минуты), Колтон Сиссонс (49) и Виктор Арвидссон (59). У «Чикаго» отличился Джонатан Тэйвз (55).

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин отметился результативной передачей. В четырех матчах плей-офф Панарин набрал лишь одно очко по системе «гол+пас» (0 +1). Другой российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.

«Нэшвилл» выиграл серию со счетом 4−0 и стал вторым клубом после «Анахайма», пробившимся во второй раунд Кубка Стэнли в Западной конференции. В Восточной конференции определился пока один участник второго раунда, которым стал «Питтсбург», обыгравший «Коламбус» со счетом 4−1 в серии.