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21 апреля 2017, 8:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Маркова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде победил «Монреаль» со счетом 3:2 в овертайме пятого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник канадского клуба Андрей Марков отдал голевую передачу, которая стала первой для него в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Клуб Нью-Йорк Рейнджерс вышел вперед в серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> против Монреаля — 3−2. Увеличить
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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Йеспер Фаст (16-я минута), Брэйди Скьей (39). Победный гол на 15-й минуте первого овертайма забил Мика Зибанежад. В составе «Монреаля» отличились Арттури Лехконен (13) и Брендан Галлахер (17) с передач Маркова и Лехконена.

Марков сыграл в матче 28 минут, успев отметиться передачей, провести три силовых приема и заблокировать один бросок соперников. Эта передача стала первым результативным действием защитника в пяти матчах серии. Другие российские легионеры «Монреаля» Александр Радулов (20 минут 27 секунд на площадке, один бросок, четыре силовых приема) и Алексей Емелин (19 минут 38 секунд, семь силовых приемов, три заблокированных броска) не смогли отличиться результативными действиями.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич также не набрал очки за результативность за 14 минут и 29 секунд на площадке, в его активе два брсока, два силовых приема и один заблокированный бросок хоккеистов «Монреаля».

«Рейнджерс» вышли вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.

21.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Centre Bell
Монреаль Канадиенс 2:3 ОТ Нью-Йорк Рейнджерс
(2:1, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Клод Жюльен Ален Виньо
Вратари
Кэри Прайс Хенрик Лундквист
1-й период
05:23 Алексей Емелин
10:36 Эндрю Шоу
Брендан Смит 10:36
12:07 Арттури Лехконен (Н. Болье, А. Гальченюк)
Кевин Хэйс 14:29
Йеспер Фаст (М. Зибанежад) 15:56
16:20 Брендан Галлахер (А. Марков, А. Лехконен)
2-й период
Райан Макдона 21:26
Матс Цуккарелло-Осен 23:30
Брэди Шей (Р. Нэш, Дж. Веси) 38:28
3-й период
40:16 Брендан Галлахер
Джей.Ти. Миллер 54:13
Овертайм
Мика Зибанежад (К. Крайдер) 74:22
Статистика
9 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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Новости Матчи Состав Статистика
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