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21 апреля 2017, 8:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Питтсбург» обыграл «Коламбус» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Коламбус» со счетом 5:2 на своей площадке в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.

<em>МОСКВА 21 апреля. /ТАСС/. </em>Питтсбург победил <span class=error>Коламбус</span> со счетом 5:2 на своей площадке в пятом матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) и вышел в следующий раунд российский нападающий Питтсбурга Евгений <span class=error>Малкин</span> отметился тремя результативными передачами. Увеличить
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Фил Кессел (10-я минута), Брайан Раст (22, 24), Сидни Кросби (46) и Скотт Уилсон (47). У «Коламбуса» отличились Уильям Карлссон (30) и Боон Дженнер (43).

Малкин сыграл в матче 17 минут 57 секунд, успев отдать три результативные передачи и нанести два броска по воротам «Коламбуса». Всего на счету российского нападающего теперь 11 очков (3+8) по системе «гол+пас» в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Малкин возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 из 32 бросков хоккеистов «Питтсбурга».

Малкин в четвертый раз в своей карьере сумел отдать три результативные передачи в одном матче плей-офф НХЛ. Ранее ему это удавалось в игре первого раунда плей-офф сезона-2007/08 против «Оттавы» (5:3 дома), а также в двух встречах розыгрыша Кубка Стэнли — 2009 — против «Вашингтона» (4:5 ОТ) и «Детройта» (4:2).

«Питтсбург» победил в стартовой серии со счетом 4−1 и стал первым представителем Восточной конференции в ¼ финала плей-офф НХЛ. Ранее во второй раунд плей-офф в Западной конференции пробился «Анахайм», обыгравший в серии «Калгари» (4−0).

21.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 5:2 Коламбус Блю Джэкетс
(1:0, 2:2, 2:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Джон Торторелла
Вратари
Марк-Андре Флери Сергей Бобровский
1-й период
Сэм Ганье 08:41
09:07 Фил Кессел (Джаст. Шульц, Е. Малкин)
2-й период
21:07 Брайан Раст (Ф. Кессел, Е. Малкин)
23:50 Брайан Раст (Р. Хэйнси)
Джош Андерсон 23:50
Вильям Карлссон (Сэм Ганье) 29:30
31:23 Тревор Дэйли
Бун Дженнер (С. Джонс, К. Аткинсон) 32:24
36:14 Том Кюнхакль
Брэндон Дубински 37:52
3-й период
Александр Веннберг 43:52
45:31 Сидни Кросби (Ф. Кессел, Е. Малкин)
46:22 Скотт Уилсон (Т. Дэйли, К. Шири)
48:05 Джейк Гюнтцель
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Раст (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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