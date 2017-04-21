«Питтсбург» обыграл «Коламбус» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Питтсбург» победил «Коламбус» со счетом 5:2 на своей площадке в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий раунд, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился тремя результативными передачами.
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В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Фил Кессел (10-я минута), Брайан Раст (22, 24), Сидни Кросби (46) и Скотт Уилсон (47). У «Коламбуса» отличились Уильям Карлссон (30) и Боон Дженнер (43).
Малкин сыграл в матче 17 минут 57 секунд, успев отдать три результативные передачи и нанести два броска по воротам «Коламбуса». Всего на счету российского нападающего теперь 11 очков (3+8) по системе «гол+пас» в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Малкин возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 из 32 бросков хоккеистов «Питтсбурга».
Малкин в четвертый раз в своей карьере сумел отдать три результативные передачи в одном матче плей-офф НХЛ. Ранее ему это удавалось в игре первого раунда плей-офф сезона-2007/08 против «Оттавы» (5:3 дома), а также в двух встречах розыгрыша Кубка Стэнли — 2009 — против «Вашингтона» (4:5 ОТ) и «Детройта» (4:2).
«Питтсбург» победил в стартовой серии со счетом 4−1 и стал первым представителем Восточной конференции в ¼ финала плей-офф НХЛ. Ранее во второй раунд плей-офф в Западной конференции пробился «Анахайм», обыгравший в серии «Калгари» (4−0).