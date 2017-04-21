Хоккеисты Мэттьюс, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛ

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«Колдер Трофи» ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу («Торонто Мэйпл Лифс»).

В дебютном для себя регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 американский форвард «Торонто» Мэттьюс провел все 82 игры, в которых набрал 69 очков (40 шайб + 29 передач) при показателе полезности «+2». Мэттьюс, выбранный на драфте новичков 2016 года под первым номером, стал вторым в споре снайперов регулярного чемпионата (40 шайб), а также стал лучшим среди всех новичков по количеству очков (69) и бросков по воротам (279). Мэттьюс обновил рекорды «Торонто» для новичков по количеству заброшенных шайб и очков в дебютном регулярном сезоне.

Финский форвард «Виннипега» Лайне, выбранный под вторым номером на прошлогоднем драфте, сыграл в регулярном сезоне 73 матча и набрал 64 очка (36 шайб + 28 передач). Он стал лучшим снайпером своей команды в сезоне и вторым по количеству голов и очков среди новичков, уступив только Мэттьюсу.

Американский защитник «Коламбуса» Зак Веренски, выбранный на драфте 2015 года под общим восьмым номером, стал лучшим среди защитников-новичков в завершившемся регулярном чемпионате. На его счету 11 заброшенных шайб и 36 результативных передач за 78 игр. В среднем 19-летний защитник проводил на льду по 20 минут 54 секунды за матч.

Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом «Колдер Трофи» стал Сергей Макаров, получивший награду в 31 год. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе «Сан-Хосе Шаркс» набрал 86 (24+62) очков. Помимо Макарова шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре («Ванкувер Кэнакс») в сезоне-1991/92, Сергей Самсонов («Бостон Брюинз») — 1997/98, Евгений Набоков («Сан- Хосе Шаркс») — 2000/01, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 2005/06, Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 2006/07 и Артемий Панарин («Чикаго») в сезоне-2015/16.