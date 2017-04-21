Хоккеисты Мэттьюс, Лайне и Веренски номинированы на приз лучшему новичку НХЛ
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Остон Мэттьюс из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто», Патрик Лайне («Виннипег») и Зак Веренски («Коламбус») вошли в финальный список претендентов на приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата, который провел первый полный сезон в лиге. Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ.
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«Колдер Трофи» ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу («Торонто Мэйпл Лифс»).
В дебютном для себя регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 американский форвард «Торонто» Мэттьюс провел все 82 игры, в которых набрал 69 очков (40 шайб + 29 передач) при показателе полезности «+2». Мэттьюс, выбранный на драфте новичков 2016 года под первым номером, стал вторым в споре снайперов регулярного чемпионата (40 шайб), а также стал лучшим среди всех новичков по количеству очков (69) и бросков по воротам (279). Мэттьюс обновил рекорды «Торонто» для новичков по количеству заброшенных шайб и очков в дебютном регулярном сезоне.
Финский форвард «Виннипега» Лайне, выбранный под вторым номером на прошлогоднем драфте, сыграл в регулярном сезоне 73 матча и набрал 64 очка (36 шайб + 28 передач). Он стал лучшим снайпером своей команды в сезоне и вторым по количеству голов и очков среди новичков, уступив только Мэттьюсу.
Американский защитник «Коламбуса» Зак Веренски, выбранный на драфте 2015 года под общим восьмым номером, стал лучшим среди
Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом «Колдер Трофи» стал Сергей Макаров, получивший награду в 31 год. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе «Сан-Хосе Шаркс» набрал 86 (24+62) очков. Помимо Макарова шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре («Ванкувер Кэнакс») в сезоне-1991/92, Сергей Самсонов («Бостон Брюинз») — 1997/98, Евгений Набоков («Сан- Хосе Шаркс») — 2000/01, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — 2005/06, Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 2006/07 и Артемий Панарин («Чикаго») в сезоне-2015/16.
Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в
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