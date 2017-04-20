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20 апреля 2017, 20:51 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Ванкувера»: Разочарованы отъездом Трямкина, но это решение семьи

Генеральный менеджер клуба «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал возвращение защитника Никиты Трямкина в екатеринбургский «Автомобилист».

«Мы разочарованы отъездом Трямкина, но если вспомнить, о чём мы с ним говорили, то в первую очередь это решение, связанное с его семьёй. У него было шанс стать важным игроком в НХЛ, и мы предложили ему двухлетний контракт. Он решил поехать домой, значит, “Ванкувер” будет строить команду с помощью других молодых хоккеистов», — приводит слова Беннинга TSN.

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