Емелин провел полноценную тренировку с «Монреалем» перед игрой с «Рейнджерс»
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел полноценную тренировку с командой в преддверии пятого матча серии
плей-офф Кубка Стэнли против «Рейнджерс», сообщает TSN. Напомним, что счет в серии равный, 2−2.
30-летний хоккеист получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (1:2), который состоялся 6 апреля. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Емелин провел 76 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков.
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