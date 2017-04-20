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20 апреля 2017, 18:48 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Емелин провел полноценную тренировку с «Монреалем» перед игрой с «Рейнджерс»

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел полноценную тренировку с командой в преддверии пятого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против «Рейнджерс», сообщает TSN. Напомним, что счет в серии равный, 2−2.

30-летний хоккеист получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (1:2), который состоялся 6 апреля. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Емелин провел 76 матчей, в которых набрал 10 (2+8) очков.

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