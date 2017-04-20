Клуб НХЛ «Нью-Джерси» объявил о подписании контракта с защитником «Спартака» Дыбленко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В минувшем сезоне Дыбленко провел за «Спартак» 51 матч, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.