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20 апреля 2017, 18:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Нью-Джерси» объявил о подписании контракта с защитником «Спартака» Дыбленко

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Защитник московского «Спартака» Ярослав Дыбленко подписал двухлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси». Об этом сообщается на сайте лиги.

23-летний защитник подписал двухлетнее соглашение. Увеличить
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В минувшем сезоне Дыбленко провел за «Спартак» 51 матч, в которых набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач). Текущий контракт 23-летнего защитника истекает 30 апреля.

По итогам регулярного сезона «Спартак» занял 13-е место в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.

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