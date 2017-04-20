Главный тренер «Баффало» Байлсма отправлен в отставку
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» Дэн Байлсма отправлен в отставку, также свой пост покинул генеральный менеджер клуба Тим Мюррей. Об этом сообщат
пресс-служба команды.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мюррей и Байлсма освобождены от своих обязанностей», — говорится в сообщении.
По итогам сезона «Баффало» занял 15-е место в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в
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