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20 апреля 2017, 17:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Главный тренер «Баффало» Байлсма отправлен в отставку

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» Дэн Байлсма отправлен в отставку, также свой пост покинул генеральный менеджер клуба Тим Мюррей. Об этом сообщат пресс-служба команды.

Также покинул свой пост генменеджер клуба Тим Мюррей. Увеличить
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«Мюррей и Байлсма освобождены от своих обязанностей», — говорится в сообщении.

По итогам сезона «Баффало» занял 15-е место в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф НХЛ.

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