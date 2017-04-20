«Салават Юлаев» подписал контракт с хоккеистом «Ванкувера» Ларсеном

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В нынешнем сезоне Ларсен выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». Защитник провел 26 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач при показателе полезности «-8».

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» приобрел права на датчанина в Континентальной хоккейной лиге у финского «Йокерита» в обмен на права на шведского защитника Тима Эриксона и датского нападающего Никласа Йенсена, выбранных «Салаватом Юлаевым» на драфтах 2010 и 2012 годов.