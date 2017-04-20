Защитник клуба НХЛ «Ванкувер» Трямкин перешел в «Автомобилист»
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Никита Трямкин перешел в екатеринбургский «Автомобилист». Об этом сообщает
пресс-служба российского клуба.
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«Наш клуб достиг договоренности со своим воспитанником о подписании контракта», — говорится в заявлении «Автомобилиста».
Сроки соглашения 22-летнего игрока с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не сообщается.
Последние два сезона воспитанник «Автомобилиста» провел в «Ванкувере». В последнем сезоне он сыграл 66 матчей и набрал девять очков (2 шайбы и 7 передач).
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