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20 апреля 2017, 11:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Защитник клуба НХЛ «Ванкувер» Трямкин перешел в «Автомобилист»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер» Никита Трямкин перешел в екатеринбургский «Автомобилист». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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«Наш клуб достиг договоренности со своим воспитанником о подписании контракта», — говорится в заявлении «Автомобилиста».

Сроки соглашения 22-летнего игрока с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не сообщается.

Последние два сезона воспитанник «Автомобилиста» провел в «Ванкувере». В последнем сезоне он сыграл 66 матчей и набрал девять очков (2 шайбы и 7 передач).

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