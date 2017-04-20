Овечкина не вывела из себя грязь Комарова. «Вашингтон» хоронить ещё рано

Комаров выводил Овечкина из себя, но это не помогло «Торонто»

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 20.04.2017, 2:00 4:5 Торонто Мэйпл Ливз Вашингтон Кэпиталз

Что в НХЛ стабильно, так это качество хоккея в серии «Вашингтон» — «Торонто». От матчей с их участием неизменно захватывает дух. Вот и очередная встреча, уже вторая на льду «Эйр Канада-центр», прошла словно на одном дыхании. Уже по истечении первых пяти минут хозяева «горели» в две шайбы! Постарались Ти Джей Оши и, конечно же, Александр Великий. Овечкин забросил типичную для себя шайбу, которую лишний раз можно даже не описывать. Левый круг вбрасывание, игра «5 на 4»… Вы и так всё прекрасно знаете. Любопытно другое. Удаление Тайлера Бозака, того самого, что два дня назад принёс «Торонто» победу в овертайме, так и осталось для хозяев единственным в матче. Отсюда и небольшое игровое время капитана «Кэпиталз». Если обычно к стандартным цифрам Ови добавляется существенная прибавка от большинства, то в этом матче россиянину перепало всего 36 секунд в неравных составах.

Самыми жёсткими игроками своих команд по итогам матча № 4 стали бывшие партнёры по «локаутному» «Динамо» Александр Овечкин и Лео Комаров. На счету россиянина пять силовых приёмов, а русский финн семь раз прикладывался по соперникам из столицы США. В том числе и по самому Овечкину. Комаров в свойственной ему манере пытался выводить лидера «столичных» из себя, но судя по тому, что Александр забил, ни разу не удалился, а его команда добилась победы, план одного из самых колких игроков НХЛ не удался. «Комаров — хороший и крепкий игрок. Конечно, он играет грязновато, старается залезть тебе под кожу. Но не имеет значения, что он пытается сделать на льду. Я стараюсь концентрироваться на других вещах», — сказал после матча Овечкин. «Я здесь не для того, чтобы заводить друзей, но то, что происходит на льду, остаётся на льду. Нелегко противостоять ему, но я отчасти этим наслаждаюсь. Хочется сыграть как можно лучше, тогда будет что обсудить летом», — рассказал о противостоянии с другом Комаров.

Несмотря на то что, получив оплеуху в самом начале, парни Майка Бэбкока быстро пришли в себя и до финальной сирены играли предельно дисциплинированно, догнать «Вашингтон» им не удалось. «Мэйпл Лиф» всякий раз наступал гостям на пятки, сокращая разрыв до минимума, но хотя бы на время сделать счёт равным было не суждено. Победной в итоге стала шайба Оши, который, так же как и Том Уилсон, оформил дубль. Как же сыграли многочисленные россияне? Евгений Кузнецов провёл неудачный матч, схватив отрицательный показатель полезности. Дмитрий Орлов заработал балл за результативную передачу, а Никита Зайцев при шести силовых приёмах получил «-1». Российский защитник, находящийся под прессом критики со стороны Дона Черри, оказался за своими воротами, когда «Вашингтон» с пятака открывал счёт.

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«Огоньки» потухли. «Анахайм» сделал это первым

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 20.04.2017, 5:00 1:3 Калгари Флэймз Анахайм Дакс

В то время пока «Чикаго» ещё балансирует на грани пропасти, а «Коламбус» сделал шаг назад от обрыва, «Калгари» срывается вниз со свистом. Канадская команда, которая попадает в плей-офф по большим праздникам, не смогла взять у опытных бойцов из «Анахайма» ни одного матча. Счёт 0−4 в серии «огоньки» зафиксировали на домашнем льду, заодно простившись с фанатами до следующего сезона. Всё, чем смогли порадовать своих поклонников подопечные Глена Галуцена, — это гол Шона Монахана в большинстве. Кто кто, а этот молодой человек не должен корить себя за столь бесславное завершение серии. Монахан забивал в каждом матче и не отступил от графика даже тогда, когда шансы «Калгари» были призрачными. Его шайба даже подарила напряжённую концовку, но не более того.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Patrick_Eaves">@Patrick_Eaves</a> Man, are we glad <a href="https://twitter.com/Patrick_Eaves">@Patrick_Eaves</a> is on our team! <a href="https://twitter.com/hashtag/LetsGoDucks?src=hash">#LetsGoDucks</a> <a href="https://t.co/IhWJWZW1IV">pic.twitter.com/IhWJWZW1IV</a></p>— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) <a href="https://twitter.com/AnaheimDucks/status/854885698293256192">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Путёвку во второй раунд «Дакс» принесли две шайбы в первом периоде, заброшенные с разницей чуть больше минуты. Патрик Ивз, казалось бы, даже не рассчитывал на то, что его бросок приведёт к изменению счёта, но ещё большей неожиданностью этот гол стал для Брайана Эллиота. Вратарь «Калгари» откровенно зевнул не самый сложный бросок, после чего моментально отправился на скамейку. Радикальное решение тренера «огоньков» себя не оправдало. Неразогретый Чад Джонсон пропустил с добивания чуть ли не в первой же атаке на свои ворота после выхода на замену. «Анахайм» стал первой командой в этом розыгрыше Кубка Стэнли, которая вышла во второй раунд.

Райан снова ошарашил «Бостон»!

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 20.04.2017, 2:30 0:1 Бостон Брюинз Оттава Сенаторз

«Бостон» проиграл второй домашний матч и оказался в шаге от того, чтобы досрочно завершить сезон, вылетев уже в первом раунде. И если позавчера «Брюинз» ввязалась в перестрелку с «Оттавой», забросив на двоих семь шайб, то теперь уступили в закрытом оборонительном перетягивании каната. Неизменным оказалось одно — победная шайба Бобби Райана. Форвард, чьи 13 шайб в регулярном чемпионате стали для него худшим результатом в карьере, снова ошарашил «мишек». С наступлением плей-офф Райан преобразился и ведёт «Сенаторз» за собой. В предыдущем матче он отметился точным броском в овертайме, а теперь его шайба и вовсе стала единственной. Безусловно, это самый «горячий» игрок серии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Bobby's 3rd of the playoffs puts the <a href="https://twitter.com/hashtag/Sens?src=hash">#Sens</a> up 1-0. <a href="https://twitter.com/hashtag/ALLIN?src=hash">#ALLIN</a> <a href="https://t.co/cMteL8gelq">pic.twitter.com/cMteL8gelq</a></p>— Ottawa Senators (@Senators) <a href="https://twitter.com/Senators/status/854879314847842304">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Райан оказался первым на добивании, опередив 19-летнего защитника «Бостона» Чарли Макэвоя. Бросал же по воротам Эрик Карлссон, для которого эта голевая передача стала уже пятой в этом плей-офф. «Бостон» так и не смог ответить связке Карлссон — Райан, хотя ещё в первом периоде хозяевам удалось пробить Крэйга Андерсона. Казалось бы, Ноэль Аккьяри вывел «Брюинз» вперёд, но челлендж, взятый Ги Буше, показал, что в момент заброшенной шайбы было положение вне игры. «Сенаторз» сохранили победный счёт до финальной сирены, но тяжелее при этом пришлось Туукка Раску. Финский голкипер «Бостона» был вынужден сражаться без трёх основных защитников, отразив 25 бросков. Однако без помощи нападающих всё это тщетно.

«Миннесота» отсрочила вылет, Тарасенко снова молчит

Уже сегодня команда Майка Йео могла оформить выход во второй раунд, но не смогла вскрыть Девана Дубника. Несмотря на закрытый характер этой серии и в целом невысокую результативность, это первый случай, когда одна из команд осталась на сухом пайке. 28 бросков «блюзмены» нанесли по воротам одного из лучших вратарей сезона, но так и не смогли пробить его хотя бы однажды. Очередной матч без заброшенных шайб провёл Владимир Тарасенко. Россиянин снова был достаточно активен, нанёс четыре броска, но с прицелом лучшего снайпера «Сент-Луиса» явно что-то не так. Пока на его счету в этом плей-офф всего две голевые передачи и ни одного гола. До того как «Блюз» выигрывали без голевой помощи Тарасенко, его сухая серия особо не вызывала вопросов, но теперь, когда команда буксует, с лидеров спрос особый.

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