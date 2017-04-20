Столица наносит ответный удар. «Вашингтон» победил «Торонто»

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НИЧЬЯ

В серии между «Вашингтоном» и «Торонто» прошло уже четыре матча, но все еще непонятно, то ли это «Листья» настолько хороши, то ли настолько слабо и раскоординировано пока играют «Кэпс». Посудите сами, в предыдущем матче команда Барри Тротца вела со счетом 3:1 и проиграла, в этом — вела 4:1 и едва не позволила хозяевам сравнять счет.

От очередного овертайма «Вашингтон» спасло прежде всего то, что «Торонто» в начале третьего периода при счете 2:4 не смог реализовать большинство, хотя играл впятером против троих почти две минуты. «Мэйпл Ливз» пытались разыграть шайбу до верного, но натыкались на постоянные блокированные броски со стороны со стороны «Столичных». Будь у «Торонто» чуть больше выдержки, опыта и хладнокровия, счет превратился бы в 3:4, и вся его молодежь рванула бы вперед с утроенной силой.

Первый период «Вашингтон» по традиции провел сильнее и мощнее, укатав хозяев за счет физической мощи. «Торонто» выглядел обескуражено, но опыт третьего матча подсказывал, что любой задел для «Кэпс» будет недостаточно большим. Тем не менее, гости пытались задавить команду Бэбкока в том числе и морально — как иначе объяснить дубль Тома Уилсона? Нападающий за эту серию забросил больше, чем забил пока весь «Чикаго» за свой первый раунд.

Третий гол в плей-офф забил Александр Овечкин, отличившись в большинстве. В начале матча первое звено в целом доминировало на льду, но потом начало проседать под напором «Торонто».

Как и ранее в этой серии, на второй и третий период матча «Мэйпл Ливз» вышли, чтобы показать огненный хоккей. Удивительно, как «Кэпс» начинают разваливаться, столкнувшись с молниеносными скоростями соперника. Команда, претендующая на что-то серьезное, не может упускать такое огромное преимущество как по счету, так и по игре. «Вашингтон» по-прежнему убегал в контратаки, но в своей зоне играл скверно.

Как объяснить, что Орпик и Кузнецов оставили на пятаке Остона Мэттьюса в полном одиночестве? Абсолютно детская ошибка, которая не вяжется с матчами такого калибра, и их наличие можно было оправдать только у «Торонто», но не у «Вашингтона». Можно сетовать на то, что за «Ливз» играют рикошеты и отскоки, но команда идет вперед, идет на пятак, создает себе эти моменты, пользуясь тем, что «Кэпс» уступают в движении и в концентрации внимания.

Победную шайбу в матче забросил Ти. Джей. Оши, воспользовавшись тем, что четыре игрока «Торонто» заблудились в трех соснах, не сумев завладеть шайбой. Ошибка донельзя комичная, если не учитывать, что она стоила «Листьям» возможной ничьи в основное время. Оши оформил дубль, и его команда едет домой в приподнятом настроении. Хозяева на этот раз слишком поздно начали творить чудеса и приблизились в счете в очередной раз только за полминуты до конца матча. Но при ничейном счете в серии и на своем льду «Вашингтон» не сможет себя чувствовать комфортно с восьмой командой конференции — Тротцу есть, о чем задуматься.

ПОБЕДЫ

СЕНТ-ЛУИС — МИННЕСОТА — 3−1 (2:1 ОТ, 2:1, 3:1)

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Голы: Койл — 2, 16:50 — 0:1. Ганзал — 1 (Поминвилль, Проссер), 36:41 — 0:2. Вратари: Аллен (58:06) — Дубник. Штраф: 6 — 6. Броски: 28 (4+12+12) — 28 (11+10+7). Наши: Барбашев (12:09/1/0), Тарасенко (21:46/4/0) — -.

Случилось чудо — Брюс Будро выиграл один из «седьмых матчей» в своей серии. «Миннесота» все еще жива, но не покидает ощущение, что это спасение — лишь отсрочка. Хоккей была максимально равным, «Уайлд» чаще играли на чужой половине площадки, но «Сент-Луис» грамотно гасил все атакующие потуги гостей. При атаках с ходу «Дикари» смотрелись поинтереснее за счет отлаженного входа в зону, но защитники «Блюз» особых провалов не допускали, да и Джейк Аллен был на высоте.

Единственный момент, в котором голкипер «Сент-Луиса» ошибся, превратился в победную шайбу. Что Джейк пытался сказать этой попыткой выброса из зоны — загадка.

Команда Будро добилась победы, но никакого прогресса в ее игре не было видно. «Дикари» старались действовать чуть пожестче, чем в предыдущих матчах, но это не то изменение, которое просится, когда команда летит 0−3 в серии. Даже «Калгари», который в итоге всухую проиграл первый раунд «Анахайму», старался варьировать свою игру.

На «Западе» сложилась крайне интересная картина. «Эдмонтон» и «Сан-Хосе» немного выпадают из общей картины, оставшиеся же три серии вышли как под копирку, и дело не только в счете. «Чикаго», «Миннесота» и «Калгари» — абсолютно атакующие команды, неохотно идущие в силовую борьбу, не любящие играть под давлением — по разным причинам, но их козырем была и остается атака. «Нэшвилл», «Сент-Луис» и «Анахайм», напротив, команды очень жесткие.

Даже во время краткосрочного пика «Лос-Анджелеса» в Западной конференции не было такого доминирования команд с плотной обороной, с агрессивной манерой игры. Не исключено, что команды-«лузеры» в межсезонье пошумят на рынке, пытаясь подстроиться под реалии. На «Востоке» условные тройки Панарин — Анисимов — Кейн или Гудро — Монахан — Ферланд могли бы решить исход серии, но на «Западе» в матчах на вылет они пока неконкурентоспособны.

ЦИФРЫ

«Анахайм» оформил пятый «свип» в истории клуба и первый с 2015 года, когда «Утки» в четырех матчах обыграли «Виннипег».

Нападающий «Оттавы» Бобби Райан стал вторым игроком в истории «Сенс», забросившим победные шайбы в двух матчах плей-офф подряд — до него такое удалось лишь Даниэлю Альфредссону в 1997 году.

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон оформил третий шатаут в плей-офф в карьере и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с Рэем Эмери.

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем отдал 45-ю результативную передачу в плей-офф в карьере, выйдя на чистое второе место в истории «Кэпс». До лидера по этому показателю Дэйла Хантера всего две передачи.

КАЛГАРИ — АНАХАЙМ — 0−4 (2:3, 2:3, 4:5 ОТ)

«Калгари» — «Анахайм» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1). Голы: Ивз — 1, 5:38 — 0:1. Томпсон — 2 (Ракелль, Перри), 6:46 — 0:2. ОВЕЧКИН — 3 (бол., Верстиг, Брауэр), 36:07 — 1:2. Гецлаф — 3 (п.в.), 59:53 — 1:3. Вратари: Эллиотт (Джонсон, 5:38, 57:21 — 59:53) — Гибсон. Штраф: 4 — 6. Броски: 37 (12+13+12) — 25 (9+9+7).



БОСТОН — ОТТАВА — 1−3 (2:1, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ)

«Бостон» — «Оттава» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Гол: Райан — 3 (Карлссон, Брассар), 45:49 — 0:1. Вратари: Раск (58:18) — Андерсон. Штраф: 6 — 2. Броски: 22 (12+5+5) — 27 (14+5+8).