Агент: Игрок «Айлендерс» Грабовский восстановится к следующему сезону НХЛ

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Хоккеист полностью пропустил текущий сезон из-за травмы головы.

«Будем рассчитывать на следующий сезон. Он активно восстанавливается, наблюдается у докторов. Сейчас Грабовский находится в Минске и готовится к сезону. Он настроен позитивно», — сказал Гринстин.

33-летний Грабовский является самым результативным белорусским хоккеистом в НХЛ. В 534 матчах он набрал 296 очков (125 шайб + 171 передача). Четыре раза признавался лучшим хоккеистом Белоруссии (2009, 2011, 2013, 2014 гг.).