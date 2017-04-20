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20 апреля 2017, 10:13 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Агент: Игрок «Айлендерс» Грабовский восстановится к следующему сезону НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Белорусский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский должен восстановиться к следующему сезону. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Гари Гринстин.

Хоккеист полностью пропустил текущий сезон <nobr>из-за </nobr>травмы головы. Увеличить
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Хоккеист полностью пропустил текущий сезон из-за травмы головы.

«Будем рассчитывать на следующий сезон. Он активно восстанавливается, наблюдается у докторов. Сейчас Грабовский находится в Минске и готовится к сезону. Он настроен позитивно», — сказал Гринстин.

33-летний Грабовский является самым результативным белорусским хоккеистом в НХЛ. В 534 матчах он набрал 296 очков (125 шайб + 171 передача). Четыре раза признавался лучшим хоккеистом Белоруссии (2009, 2011, 2013, 2014 гг.).

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