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20 апреля 2017, 9:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Анахайм» обыграл «Калгари» и первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» в гостях победил «Калгари» со счетом 3:1 и вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Анахайм» победил в серии со счетом 4−0.

Серия первого раунда Кубка Стэнли между Анахаймом и Калгари завершилась со счетом 4−0. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (6-я минута), Нэйт Томпсон (7) и Райан Гецлаф (60). У «Калгари» отличился Шон Монахан (37).

«Анахайм» выиграл серию первого раунда плей-офф НХЛ со четом 4−0 и стал первым клубом, пробившимся в следующую стадию турнира.

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