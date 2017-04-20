«Анахайм» обыграл «Калгари» и первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. «Анахайм» в гостях победил «Калгари» со счетом 3:1 и вышел во второй раунд
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Анахайм» победил в серии со счетом 4−0.
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В составе победителей шайбы забросили Патрик Ивз (6-я минута), Нэйт Томпсон (7) и Райан Гецлаф (60). У «Калгари» отличился Шон Монахан (37).
«Анахайм» выиграл серию первого раунда
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