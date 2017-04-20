«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» и сократила отставание в стартовой серии плей-офф НХЛ

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Шайбы забросили Чарли Койл (17-я минута) и Мартин Ганзал (37).

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (21 минута 46 секунд на площадке, четыре броска, один силовой прием) и Иван Барбашев (12 минут 9 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отличиться результативными действиями.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший все 28 бросков по воротам. Второй звездой стал Койл, третьей — нападающий «Сент-Луиса» Райан Ривз.