«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» и сократила отставание в стартовой серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. «Миннесота» победила «Сент- Луис» со счетом 2:0 в четвертом матче первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократила отставание в серии.
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Шайбы забросили Чарли Койл (17-я минута) и Мартин Ганзал (37).
Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (21 минута 46 секунд на площадке, четыре броска, один силовой прием) и Иван Барбашев (12 минут 9 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отличиться результативными действиями.
Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший все 28 бросков по воротам. Второй звездой стал Койл, третьей — нападающий «Сент-Луиса» Райан Ривз.
«Сент-Луис»
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