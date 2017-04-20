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20 апреля 2017, 9:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» и сократила отставание в стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. «Миннесота» победила «Сент- Луис» со счетом 2:0 в четвертом матче первого раунда плей- офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократила отставание в серии.

Миннесота выиграла четвертый матч со счетом 2:0 Сент-Луис ведет в стартовой серии <nobr>плей-офф</nobr> НХЛ — 3−1. Увеличить
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Шайбы забросили Чарли Койл (17-я минута) и Мартин Ганзал (37).

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (21 минута 46 секунд на площадке, четыре броска, один силовой прием) и Иван Барбашев (12 минут 9 секунд, один бросок, два силовых приема) не смогли отличиться результативными действиями.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Миннесоты» Деван Дубник, отразивший все 28 бросков по воротам. Второй звездой стал Койл, третьей — нападающий «Сент-Луиса» Райан Ривз.

«Сент-Луис» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Пятая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится на домашней арене «Миннесоты» в ночь на воскресенье.

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Патрис Бержерон из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон», Райан Кеслер («Анахайм») и Микко Койву («Миннесота») номинированы на приз лучшему нападающему оборонительного плана («Франк Селке Трофи») регулярного чемпионата сезона-2016/17. Об этом сообщается на сайте лиги.
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