Бержерон, Кеслер и Койву претендуют на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛ

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Бержерон может стать обладателем «Селке Трофи» третий раз в карьере, он выигрывал его в 2012, 2014−2015 гг. Форвард стал лучшим в регулярном чемпионате по числу выигранных вбрасываний — 1089. На его счету 53 очка (21 гол +32 результативные передачи) в 79 матчах.

Кеслер становился обладателем приза в 2011 году. Форвард занял третье место в НХЛ по выигранным вбрасываниям (1029). В нынешнем сезоне в 83 матчах он забросил 22 шайбы и отдал 36 голевых передач. Это его третья номинация на приз.

Койву впервые попал в финальную тройку претендентов на трофей. В 80 проведенных матчах он набрал 58 очков (18 шайб и 40 голевых передач).