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20 апреля 2017, 8:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол Овечкина помог «Вашингтону» сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» победил «Торонто» со счетом 5:4 в четвертом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто, российский капитан гостей Александр Овечкин забросил третью шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

МОСКВА 20 апреля. /ТАСС/. Вашингтон победил Торонто со счетом 5:4 в четвертом матче стартовой серии <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Встреча прошла в Торонто российский капитан гостей Александр <span class=error>Овечкин</span> забросил третью шайбу в текущем розыгрыше Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (3-я, 53-я минута), Овечкин (5) и Том Уилсон (14, 17). У канадского клуба голы забили Зак Хайман (6), Джеймс Ван Римсдик (26), Остон Мэттьюс (52) и Тайлер Бозак (60).

Овечкин сыграл в матче 16 минут 31 секунду, нанес три броска, провел пять силовых приемов и забросил свою третью шайбу в текущем плей-офф. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей за 23 минуты и 31 секунду на площадке, эта передача стала второй в нынешнем плей-офф для Орлова. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не смог набрать результативные очки, сыграв 19 минут 45 секунд.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел второй матч в плей-офф НХЛ, пропустив стартовые две игры серии из-за повреждения верхней части тела. Зайцев сыграл в матче 20 минут 27 секунд, успев провести шесть силовых приемов и заблокировать один бросок хоккеистов «Вашингтона».

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ до четырех побед стал равный — 2−2. Пятый матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на пятницу.

20.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Air Canada Centre
Торонто Мэйпл Ливз 4:5 Вашингтон Кэпиталз
(1:4, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Майк Бэбкок Барри Тротц
Вратари
Фредерик Андерсен 56:44 (Ф. Андерсен 57:01-57:04) Брэден Холтби
1-й период
Ти. Джей. Оши (Н. Шмидт, Н. Бэкстрем) 02:58
03:58 Тайлер Бозак
Александр Овечкин (К. Шаттенкирк) 04:34
05:16 Зак Хаймэн (Дж. Гардинер, В. Нюландер)
Том Уилсон (Л. Эллер, Дм. Орлов) 13:41
Том Уилсон (А. Бураковски, Б. Орпик) 16:04
Нэйт Шмидт 16:14
2-й период
Никлас II Бэкстрем 24:35
25:39 Джеймс ван Римсдайк (М. Райлли, М. Марнер)
Ларс Эллер 39:53
Брукс Орпик 39:57
3-й период
52:00 Остон Мэттьюс (М. Ханвик, К. Браун)
Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем) 52:59
59:33 Тайлер Бозак (М. Марнер, В. Нюландер)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз), В. Нюландер (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Лео Комаров: Непросто играть против Овечкина

Нападающий «Торонто» Лео Комаров в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2−1) подчеркнул, что ему непросто играть против капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Хоккеисты являются друзьями.
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Гол Овечкина помог "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"

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