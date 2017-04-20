Гол Овечкина помог «Вашингтону» сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с «Торонто»

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В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ти Джей Оши (3-я, 53-я минута), Овечкин (5) и Том Уилсон (14, 17). У канадского клуба голы забили Зак Хайман (6), Джеймс Ван Римсдик (26), Остон Мэттьюс (52) и Тайлер Бозак (60).

Овечкин сыграл в матче 16 минут 31 секунду, нанес три броска, провел пять силовых приемов и забросил свою третью шайбу в текущем плей-офф. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей за 23 минуты и 31 секунду на площадке, эта передача стала второй в нынешнем плей-офф для Орлова. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не смог набрать результативные очки, сыграв 19 минут 45 секунд.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел второй матч в плей-офф НХЛ, пропустив стартовые две игры серии из-за повреждения верхней части тела. Зайцев сыграл в матче 20 минут 27 секунд, успев провести шесть силовых приемов и заблокировать один бросок хоккеистов «Вашингтона».