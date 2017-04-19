Лео Комаров: Непросто играть против Овечкина
Нападающий «Торонто» Лео Комаров в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2−1) подчеркнул, что ему непросто играть против капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Хоккеисты являются друзьями.
Напомним, что во время локаута в 2012 году форварды выступали за московское «Динамо».
— Я тут не для того, чтобы заводить друзей, — приводит TSN слова Комарова. — Но происходящее на льду остается на льду. Непросто играть против Овечкина, но частично я наслаждаюсь этим. Будет о чем поговорить летом, если проявлю себя как можно лучше.
Уильямс сбил с меня шлем? Во время матча происходит много всякой ерунды. Вообще в хоккей весело играть (улыбается). Борода? Понимаю, что я не самый красивый парень, но мне все равно.
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