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19 апреля 2017, 22:56 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Лео Комаров: Непросто играть против Овечкина

Нападающий «Торонто» Лео Комаров в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2−1) подчеркнул, что ему непросто играть против капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Хоккеисты являются друзьями.

Напомним, что во время локаута в 2012 году форварды выступали за московское «Динамо».

— Я тут не для того, чтобы заводить друзей, — приводит TSN слова Комарова. — Но происходящее на льду остается на льду. Непросто играть против Овечкина, но частично я наслаждаюсь этим. Будет о чем поговорить летом, если проявлю себя как можно лучше.

Уильямс сбил с меня шлем? Во время матча происходит много всякой ерунды. Вообще в хоккей весело играть (улыбается). Борода? Понимаю, что я не самый красивый парень, но мне все равно.

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