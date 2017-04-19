Букмекеры по-прежнему считают «Вашингтон» фаворитом серии с «Торонто»

По мнению экспертов, наиболее вероятно, что команда Александра Овечкина одолеет соперника со счетом 4−3 и выйдет в следующую стадию. Поставить на этот вариант можно за 2,90.

Для тех, кто верит, что «столичные» больше не уступят «кленовым листьям» и выиграют серию со счетом 4−2, предлагается коэффициент 3,40.

Если же «Торонто» сенсационно выбьет «Вашингтон» из плей-офф, то, как полагают букмекеры, скорее всего сделает это со счетом 4−2. Этот исход идет за 5,00.

Напомним, после трех матчей канадский клуб ведет 2−1. Четвертая встреча пройдет предстоящей ночью в Торонто.