Барри Тротц: Игровое время Овечкина в «Вашингтоне» увеличится

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По его словам, сейчас российский форвард находится в отличной форме.

— Я должен принять такое решение и увеличить его игровое время, — приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Тротца. — Я буду исходить из ситуации на льду. Посмотрим, где будет вбрасывание. Думаю, что я должен дать ему больше времени.

Порой возникают проблемы с использованием звена. Надо играть в меньшинстве, а это дело Бэкстрема и Оши. Все зависит от ситуации. Я считаю, что Овечкин играет очень хорошо. Я должен принять решение относительно его игрового времени.

Надо смотреть на то, когда выходит на лед тот или иной игрок. Иногда значение цифр преувеличивается. Можно провести 20 минут, но эти минуты ничего не решают в матче. Он же играл в самые важные отрезки встречи.