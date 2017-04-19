Не думай о секундах свысока. Почему Овечкин вновь играет очень мало?
Всю «регулярку» Овечкина берегли для
плей-офф, но с началом кубковых битв Александр так и не получил «вольную». Почему?
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Видимо, что-то случилось...
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Как нам обустроить Овечкина?
Шёл третий период третьего матча серии между «столичными» и «Торонто». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сидел на скамейке запасных более пяти минут, ожидая, пока его команда успешно отыграет в меньшинстве. Затем — долгожданная смена, которая длилась лишь 13 секунд, и новая порция ожидания. Лидер и капитан команды, лучший снайпер «столичных» за всю историю клуба не имел возможности повлиять на результат в концовке важнейшего матча. 15 минут и 8 секунд игрового времени в третьем матче серии с «Торонто» стали для Александра вторым по минимальной продолжительности показателем в
Если стремление главного тренера «Вашингтона» Барри Тротца включить для Александра «режим экономии» в регулярном чемпионате многими воспринималось положительно, то нынешняя ссылка Овечкина на скамейку запасных выглядит практически необъяснимым. «Наши лучшие игроки должны быть нашими лучшими игроками», — эту мантру все наставники в НХЛ без устали твердят, едва начинаются кубковые матчи. Однако трудно быть лучшим игроком, наблюдая за происходящим
«Сегодня Овечкин сыграл лишь 15 минут. Этого явно недостаточно. Без разницы, был овертайм или нет, — это ваш лучший хоккеист, который должен играть больше. Отправьте его на лёд, пусть он там приносит пользу. То же самое касается Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши. В третьем матче Майк Бэбкок контролировал все смены “Вашингтона”. У тренерского штаба должна быть стратегия, которой необходимо придерживаться. Если же
Не последнюю роль в этом сыграл сам Овечкин, который удивительно терпеливо выдерживает все эксперименты Тротца по отношению к себе. После поражения Александр не стал выплёскивать откровения в объектив телекамер, а очень спокойно произнёс ряд привычных правильных фраз. «Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Да, мы уступаем в серии, но ничего ещё не закончено. Считаю, что мы должны были побеждать в этой игре, но было несколько ключевых ошибок, а сопернику повезло на отскоках. Это хоккей. Это та ситуация, через которую мы должны пройти. Мы должны перебороть это. Не надо паниковать и делать
Чаще выпускать его Тротц так и не решился. Возможно, тренер был в поиске способа, как развести тройку Овечкин — Бекстрём — Оши с цепким трио Браун — Кадри — Комаров, где Лео является «персональщиков» по капитану «столичных». А может быть, он хотел, чтобы Овечкин чаще оказывался против защитника «Торонто» Маринчина. В любом случае «Вашингтону» повезло, что «кленовые листья» не ушли далеко вперёд, ведь за первые 13 минут третьего периода «Кэпиталз» ни разу не бросил в створ ворот", — отметил обозреватель Sportsnet Гэйр Джойс. Остаётся только догадываться, какие слова в адрес тренера рискнул бы произнести его коллега по телеканалу Дон Черри, если бы в подобной ситуации оказался Сидни Кросби или Коннор Макдэвид.
«Алекс должен играть больше. Конечно, это вопрос ко мне»
За разъяснениями журналисты обратились к самому Барри Тротцу, но наставник «Кэпиталз» предпочёл отделаться бессмысленными фразами и истинную причину «ссылки» Овечкина так и не назвал.
«Это моя задача — давать ему игровое время. Иногда это зависит от ситуации, важное значение имеет тот факт, в какой зоне производится вбрасывание. Да, Овечкин должен играть больше, и я могу это сделать. Почему это не происходит? Здесь нет игровых причин, Алекс действует потрясающе. Он должен играть больше. Конечно, это вопрос ко мне, без сомнения», — сказал Тротц. Ни обещаний дать Овечкину то количество игрового времени, которое он заслуживает, ни пояснения его решения от тренера так и не услышали.
В такой ситуации прессе пришлось самостоятельно строить гипотезы о том, что происходит во взаимоотношениях между главным снайпером «Вашингтона» и его наставником. Версия о возможном конфликте выглядит неправдоподобно, поскольку и Тротц, и Овечкин ведут себя исключительно спокойно, не допуская эмоциональных выпадов. Наличие у форварда серьёзной травмы, которая бы мешала ему проводить много времени на льду, также маловероятна, поскольку временами Александр
Самую интересную версию о причинах такого решения Тротца выдвинула обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян. «Сокращая игровое время Овечкина, Тротц более равномерно распределил его по всем нападающим команды. Он старается сделать из “Вашингтона” коллектив, у которого равнозначны все четыре звена. А нынешняя ситуация говорит о том, что Тротц куда больше доверяет “нижней” шестёрке форвардов, включая оборонительного Джея Бигла, нежели своим звёздам», — отметила Хуршудян и тут же вспомнила ещё одно интервью главного тренера «столичных» незадолго до старта Кубка Стэнли.
В нём Барри Тротц признался, что разговоры между ним и Овечкиным о роли нападающего в команде
Экономия сил — для игры в гольф?
Стремление наставника максимально долго держать в рукаве своего козырного туза можно понять, но чрезмерная осторожность Тротца может стоить «Вашингтону» слишком дорого. «Столичные» уже проигрывают «Торонто» и по счёту, и в активности у чужих ворот, а в случае если серия затянется до семи матчей, молодая команда Майка Бэбкока получит дополнительные шансы. Излишне долгое пребывание в засаде может серьёзно снизить атакующий потенциал Овечкина, который потеряет должный игровой ритм и будет выходить на лёд «остывшим» — без привычной страсти и эмоций. Кроме всего прочего, не стоит забывать и о личных амбициях Александра, который в угоду «экономичной» политике тренера уже принёс в жертву собственную статистику в регулярном чемпионате. В случае если Овечкин вовремя не наберёт боевые обороты, «Вашингтон» вновь рискует стать клубом несбывшихся кубковых надежд, а сам Тротц войдёт в историю человеком, прилично подпортившим карьеру самого яркого снайпера современности.
«Для чего Тротц сберегает силы Овечкина? Для летней игры в гольф?» — такой вопрос задал в «Твиттере» один из болельщиков «Вашингтона», комментируя третий матч первого раунда. От того, сумеет ли тренер найти на него ответ, будет зависеть итог ключевой, четвёртой, встречи.
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