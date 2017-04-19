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19 апреля 2017, 14:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Не думай о секундах свысока. Почему Овечкин вновь играет очень мало?

Всю «регулярку» Овечкина берегли для плей-офф, но с началом кубковых битв Александр так и не получил «вольную». Почему?

Всю <span class=error>регулярку</span> <span class=error>Овечкина</span> берегли для <nobr>плей-офф</nobr> но с началом кубковых битв Александр так и не получил вольную. Почему? Увеличить
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Как нам обустроить Овечкина?

Шёл третий период третьего матча серии между «столичными» и «Торонто». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сидел на скамейке запасных более пяти минут, ожидая, пока его команда успешно отыграет в меньшинстве. Затем — долгожданная смена, которая длилась лишь 13 секунд, и новая порция ожидания. Лидер и капитан команды, лучший снайпер «столичных» за всю историю клуба не имел возможности повлиять на результат в концовке важнейшего матча. 15 минут и 8 секунд игрового времени в третьем матче серии с «Торонто» стали для Александра вторым по минимальной продолжительности показателем в плей-офф за карьеру. Последний раз столь скромное игровое время в матче плей-офф российский снайпер получал в 2012 году, когда наставником «столичных» был бывший тафгай и апологет защитно-силового стиля Дэйл Хантер.

Если стремление главного тренера «Вашингтона» Барри Тротца включить для Александра «режим экономии» в регулярном чемпионате многими воспринималось положительно, то нынешняя ссылка Овечкина на скамейку запасных выглядит практически необъяснимым. «Наши лучшие игроки должны быть нашими лучшими игроками», — эту мантру все наставники в НХЛ без устали твердят, едва начинаются кубковые матчи. Однако трудно быть лучшим игроком, наблюдая за происходящим из-за бортика, и такое бесцеремонное обращение с главной звездой «Кэпиталз» вызывало логичные вопросы к тренерскому штабу.

«Сегодня Овечкин сыграл лишь 15 минут. Этого явно недостаточно. Без разницы, был овертайм или нет, — это ваш лучший хоккеист, который должен играть больше. Отправьте его на лёд, пусть он там приносит пользу. То же самое касается Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши. В третьем матче Майк Бэбкок контролировал все смены “Вашингтона”. У тренерского штаба должна быть стратегия, которой необходимо придерживаться. Если же кто-то из игроков не выполняет план, то нужно принимать жёсткие решения в его адрес, сажать его в запас», — гневно сказал в телеэфире бывший нападающий «столичных» Алан Мэй. Его речь была замечена болельщиками, но особого шума не произвела, и как следует взбудоражить хоккейное сообщество эксперту CSN не удалось.

Не последнюю роль в этом сыграл сам Овечкин, который удивительно терпеливо выдерживает все эксперименты Тротца по отношению к себе. После поражения Александр не стал выплёскивать откровения в объектив телекамер, а очень спокойно произнёс ряд привычных правильных фраз. «Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Да, мы уступаем в серии, но ничего ещё не закончено. Считаю, что мы должны были побеждать в этой игре, но было несколько ключевых ошибок, а сопернику повезло на отскоках. Это хоккей. Это та ситуация, через которую мы должны пройти. Мы должны перебороть это. Не надо паниковать и делать какие-то сумасшедшие вещи. Нужно просто играть в свой хоккей», — отметил Овечкин, но возможностей для этого у Великой Восьмёрки пока не слишком много.

Чаще выпускать его Тротц так и не решился. Возможно, тренер был в поиске способа, как развести тройку Овечкин — Бекстрём — Оши с цепким трио Браун — Кадри — Комаров, где Лео является «персональщиков» по капитану «столичных». А может быть, он хотел, чтобы Овечкин чаще оказывался против защитника «Торонто» Маринчина. В любом случае «Вашингтону» повезло, что «кленовые листья» не ушли далеко вперёд, ведь за первые 13 минут третьего периода «Кэпиталз» ни разу не бросил в створ ворот", — отметил обозреватель Sportsnet Гэйр Джойс. Остаётся только догадываться, какие слова в адрес тренера рискнул бы произнести его коллега по телеканалу Дон Черри, если бы в подобной ситуации оказался Сидни Кросби или Коннор Макдэвид.

«Алекс должен играть больше. Конечно, это вопрос ко мне»

За разъяснениями журналисты обратились к самому Барри Тротцу, но наставник «Кэпиталз» предпочёл отделаться бессмысленными фразами и истинную причину «ссылки» Овечкина так и не назвал.

«Это моя задача — давать ему игровое время. Иногда это зависит от ситуации, важное значение имеет тот факт, в какой зоне производится вбрасывание. Да, Овечкин должен играть больше, и я могу это сделать. Почему это не происходит? Здесь нет игровых причин, Алекс действует потрясающе. Он должен играть больше. Конечно, это вопрос ко мне, без сомнения», — сказал Тротц. Ни обещаний дать Овечкину то количество игрового времени, которое он заслуживает, ни пояснения его решения от тренера так и не услышали.

В такой ситуации прессе пришлось самостоятельно строить гипотезы о том, что происходит во взаимоотношениях между главным снайпером «Вашингтона» и его наставником. Версия о возможном конфликте выглядит неправдоподобно, поскольку и Тротц, и Овечкин ведут себя исключительно спокойно, не допуская эмоциональных выпадов. Наличие у форварда серьёзной травмы, которая бы мешала ему проводить много времени на льду, также маловероятна, поскольку временами Александр всё-таки получает от тренера полноценное игровое время, достойное для хоккеиста своего калибра.

Самую интересную версию о причинах такого решения Тротца выдвинула обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян. «Сокращая игровое время Овечкина, Тротц более равномерно распределил его по всем нападающим команды. Он старается сделать из “Вашингтона” коллектив, у которого равнозначны все четыре звена. А нынешняя ситуация говорит о том, что Тротц куда больше доверяет “нижней” шестёрке форвардов, включая оборонительного Джея Бигла, нежели своим звёздам», — отметила Хуршудян и тут же вспомнила ещё одно интервью главного тренера «столичных» незадолго до старта Кубка Стэнли.

В нём Барри Тротц признался, что разговоры между ним и Овечкиным о роли нападающего в команде всё-таки есть. «Да, у нас есть постоянный диалог на эту тему. После некоторых матчей Алекс спрашивал: “Ну что я сделал не так?” Я отвечал, что он всё сделал правильно, мы все были в порядке, но нам надо распределять нагрузку. Овечкин знает, что в решающий момент он должен быть неотъемлемой составляющей успеха, иначе мы ничего не добьёмся», — отметил Тротц.

Экономия сил — для игры в гольф?

Стремление наставника максимально долго держать в рукаве своего козырного туза можно понять, но чрезмерная осторожность Тротца может стоить «Вашингтону» слишком дорого. «Столичные» уже проигрывают «Торонто» и по счёту, и в активности у чужих ворот, а в случае если серия затянется до семи матчей, молодая команда Майка Бэбкока получит дополнительные шансы. Излишне долгое пребывание в засаде может серьёзно снизить атакующий потенциал Овечкина, который потеряет должный игровой ритм и будет выходить на лёд «остывшим» — без привычной страсти и эмоций. Кроме всего прочего, не стоит забывать и о личных амбициях Александра, который в угоду «экономичной» политике тренера уже принёс в жертву собственную статистику в регулярном чемпионате. В случае если Овечкин вовремя не наберёт боевые обороты, «Вашингтон» вновь рискует стать клубом несбывшихся кубковых надежд, а сам Тротц войдёт в историю человеком, прилично подпортившим карьеру самого яркого снайпера современности.

«Для чего Тротц сберегает силы Овечкина? Для летней игры в гольф?» — такой вопрос задал в «Твиттере» один из болельщиков «Вашингтона», комментируя третий матч первого раунда. От того, сумеет ли тренер найти на него ответ, будет зависеть итог ключевой, четвёртой, встречи.

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