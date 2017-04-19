Команда НХЛ «Коламбус» впервые в истории выиграл матч Кубка Стэнли в основное время

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В самом результативном матче дня «Коламбус» обыграл «Питтсбург» со счетом 5:4, тем самым впервые в своей истории выиграв матч Кубка Стэнли в основное время.

Кроме того, «Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон» — 7:0, а «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал трудовую победу над «Монреалем» — 2:1.

Рейнджерс — Монреаль — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Шайбы: 1:0 — 11 Фаст; 1:1 — 18 Митчелл (Радулов, Уэбер); 2:1 — 24 Нэш (Макдона).

Счет в серии: 2−2.

Коламбус — Питтсбург — 5:4 (2:0, 1:2, 2:2).

Шайбы: 1:0 — 11 Джонсон (Савар); 2:0 — 18 Андерсон (Куинси, Карлссон); 3:0 — 24 Нутиваара (Саад, Дженнер); 3:1 — 26 Хернквист (Кессел, Шульц); 3:2 — 36 Хэйнси (Малкин, Кессел); 4:2 — 40 Карлссон (Калверт); 4:3 — 42 Кюнхакль (Коул, Каллен); 5:3 — 45 Дженнер (Нутиваара, Саад); 5:4 — 59 Гюнцель (Малкин, Кессел).

Счет в серии: 1−3.

Сан-Хосе — Эдмонтон — 7:0 (2:0, 4:0, 1:0).

Шайбы: 1:0 — 1 Павелски (Марло, Браун); 2:0 — 11 Кутюр (Бернс, Павелски); 3:0 — 22 Марло (Бернс); 4:0 — 29 Серенсен (Уорд, Шлемко); 5:0 — 32 Кутюр (Уорд, Хансен); 6:0 — 36 Павелски (Торнтон, Бернс); 7:0 — 46 Шлемко (Влэшик, Гертл).

Счет в серии: 2−2.