Кросби уничтожил усилия Малкина

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«Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:4.

«Коламбус» Сергея Бобровского приложил все усилия, чтобы не проигрывать серию против «Питтсбурга» Сергея Малкина с сухим счетом. «Джекетс» оказались в очень тяжелом положении, уступив в первых трех матчах ¼ финала Восточной конференции. Теперь «Коламбусу» необходимо было побеждать действующего обладателя Кубка Стэнли в четырех матчах подряд. Задача не из простых, но первый шаг команда сделала, выиграв на домашнем льду в четвертой встрече.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/8 финала, 19.04.2017, 2:30 5:4 Коламбус Блю Джэкетс Питтсбург Пингвинз

Началось все для хозяев более чем хорошо.

На 12-й минуте матча «Коламбус» открыл счет в поединке, правда, не без доли удачи.

Джек Джонсон делал передачу на пятачок, но шайба попала в конек Сидни Кросби и направилась в ворота Марка-Андре Флери.

За минуту до конца первого отрезка матча Джош Андерсон удвоил преимущество хозяев, пройдя по правому флангу и обыграв голкипера «пингвинов» точным броском с острого угла. На 25-й минуте матча Марку Нутиваара довел преимущество «Коламбус» до уверенного.

Финн оказался быстрее всех на добивании после дальнего броска Буна Дженнера и расстрелял Флери без шансов на спасение.

Нутиваара проводит свой первый сезон в НХЛ, а этот матч стал его дебютом в плей-офф.

Три шайбы — уверенное преимущество, но в хоккее, тем более в НХЛ, такое отставание можно отыграть, что почти удалось «Питтсбургу». На седьмой минуте второго периода Патрик Хорнквист реализовал большинство, направив шайбу в ворота после наброса на пятачок. Десять минут спустя Рон Хейнси сократил отставание своей команды до минимума. В комбинации принял участие и Малкин, которому была записана результативная передача.

Однако третий период стартовал с быстрого гола хозяев, когда Вильям Карлссон красиво завершил сольный проход. Швед неточно бросил, но сам подобрал отскочившую от борта шайбу и, объехав ворота, с неудобной руки направил шайбу мимо ошеломленных Кросби и Флери в сетку ворот. «Питтсбург» не сдавался и уже через полторы минуты вновь сократил отставание до минимума усилиями Тома Кюхнакля.

Победную шайбу забросил Дженнер на 46-й минуте матча, добавив к результативной передаче гол.

Несмотря на все усилия и запас по времени, гостям удалось отыграть лишь одну шайбу, но за 28 секунд до финальной сирены. Играя в меньшинстве «пингвины» заменили вратаря пятым полевым игроком и лучший бомбардир плей-офф Джейк Гюнцель забросил уже свою пятую шайбу в четырех встречах, а Малкин снова отметился результативным пасом. Но за оставшиеся полминуты спастись «Питтсбургу» не удалось.

Малкин заработал два очка и упрочил свое лидерство в списке самых результативных игроков в плей-офф — теперь у российского нападающего восемь очков по системе «гол плюс пас» с двумя голами и шестью передачами.

Главная звезда «Питтсбурга» Кросби стал виновников двух шайб, пропущенных своей командой и теперь как можно быстрее постарается забыть эту игру.

Бобровский провел не самый лучший матч, отразив 27 бросков из 31 с процентом сейвов — 87,1%.

Теперь серия переезжает обратно в Пенсильванию, где на домашнем льду «пингвины» постараются довести ее до победного конца.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» — 2:1.

Серия между «Нью-Йорком» Павла Бучневича и «Монреалем» Александра Радулова будет состоять минимум из шести матчей, что обеспечила победа «Рейнджерс» в четвертом поединке на своем льду.

Игра получилась не богатой на голы, зато очень упорной, и победителя нельзя было предсказать до финальной сирены.

Первый гол случился на 12-й минуте из-за ошибки российского защитника «Монреаля» Андрея Маркова.

После вброса хоккеистом хозяев шайбы в зону Марков должен был завладеть снарядом, но диск попал в конек защитника, и получилась идеальная голевая передача на Йеспера Фаста, который открыл счет.

На 19-й минуте гости сравняли счет. Торри Митчелл и Ши Уэбер убежали в атаку два в одного и уверенно обыграли Хенрика Лундквиста. А в прорыв партнеров отправил Радулов, который записал на свой счет результативную передачу. А решающий гол в матче забросил Рик Нэш, который получил пас на пятачок и легко справился с Кэри Прайсом.

«Рейнджеры» сравняли счет в серии — 2−2, но следующая встреча пройдет уже на льду «Монреаля».

Радулов в четырех матчах набрал шесть очков — два гола и четыре передачи.

Марков не отличился действиями в атаке, а из-за своей ошибки завершил встречу с показателем полезности «-1». Бучневич провел в составе «Нью-Йорка» на льду 12 с половиной минут и трижды бросил по воротам.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 7:0.

Форменный разгром учинили «акулы» своему сопернику в четвертом матче серии и сравняли счет в противостоянии — 2−2.

Ярче всех у хозяев сыграли Джо Павелски и Логан Кутюр, которые оформили по дублю в ворота гостей.

Смена вратаря после четырех пропущенных шайб также не помогла «нефтяникам». Главная звезда команды Коннор Макдэвид был надежно закрыт защитниками и смог нанести лишь два броска по воротам.

Неудачно сыграл в составе «Эдмонтона» и единственный российский легионер команды 22-летний Антон Слепышев. Нападающий провел на льду лишь 11 минут, не нанес ни одного броска по воротам и в такой короткий срок получил в графу полезности «-2».