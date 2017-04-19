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19 апреля 2017, 9:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Анахайм» подписал контракт с лучшим снайпером QMJHL Фиоре

«Анахайм Дакс» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Джованни Фиоре.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три сезона. 20-летний канадский хоккеист не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.

Фиоре выступал в юниорской лиге Квебека за «Кейп Бретон», и в текущем сезоне он стал её лучшим снайпером, забив 52 гола в 61 матче. Всего хоккеист набрал 90 (52+38) очков в регулярном чемпионате и ещё 12 (8+4) в 11 матчах плей-офф.

В ближайшее время Фиоре присоединится к фарм-клубу «Дакс» в АХЛ «Сан-Диего».

Анахайм Дакс
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