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19 апреля 2017, 9:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Малкин возглавляет гонку бомбардиров плей-офф

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5) сделал две голевые передачи.

Форвард Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> Евгений <span class=error>Малкин</span> в матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги с <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> (4:5) сделал две голевые передачи. Увеличить
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В четырёх матчах турнира россиянин набрал 8 (2+6) очков и вышел на первое место в гонке бомбардиров текущего розыгрыша кубка Стэнли. В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии с «Коламбусом» со счётом 3−1.

В то же время вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский прервал свою серию поражений на отметке в семь матчей.

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