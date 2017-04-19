Малкин возглавляет гонку бомбардиров плей-офф

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В четырёх матчах турнира россиянин набрал 8 (2+6) очков и вышел на первое место в гонке бомбардиров текущего розыгрыша кубка Стэнли. В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии с «Коламбусом» со счётом 3−1.

В то же время вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский прервал свою серию поражений на отметке в семь матчей.