Фанат «Питтсбурга» отказался от госпитализации с ранением головы ради игры любимой команды
Болельщик «Питтсбурга» отказался от госпитализации с ранением головы отверткой, чтобы досмотреть матч своей любимой команды, передает «Американский спорт» со ссылкой на The Guardian.
По информации источника, ранение мужчина, оказавшийся владельцем магазина, получил в ходе перепалки с одним из покупателей, на место происшествия были вызваны медики. К их удивлению, однако, пострадавший отказался от поездки в больницу, заявив, что доберется в госпиталь самостоятельно после того, как досмотрит первый матч серии первого раунда
Примечательно, что хоккеисты «Пингвинз» огорчать преданного фаната не стали, победив в той встрече со счетом 3:1.
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