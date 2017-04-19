Фанат «Питтсбурга» отказался от госпитализации с ранением головы ради игры любимой команды

По информации источника, ранение мужчина, оказавшийся владельцем магазина, получил в ходе перепалки с одним из покупателей, на место происшествия были вызваны медики. К их удивлению, однако, пострадавший отказался от поездки в больницу, заявив, что доберется в госпиталь самостоятельно после того, как досмотрит первый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором его любимые «пингвины» играют с «Коламбусом».

Примечательно, что хоккеисты «Пингвинз» огорчать преданного фаната не стали, победив в той встрече со счетом 3:1.