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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29475021/
19 апреля 2017, 9:00 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Фанат «Питтсбурга» отказался от госпитализации с ранением головы ради игры любимой команды

Болельщик «Питтсбурга» отказался от госпитализации с ранением головы отверткой, чтобы досмотреть матч своей любимой команды, передает «Американский спорт» со ссылкой на The Guardian.

По информации источника, ранение мужчина, оказавшийся владельцем магазина, получил в ходе перепалки с одним из покупателей, на место происшествия были вызваны медики. К их удивлению, однако, пострадавший отказался от поездки в больницу, заявив, что доберется в госпиталь самостоятельно после того, как досмотрит первый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ, в котором его любимые «пингвины» играют с «Коламбусом».

Примечательно, что хоккеисты «Пингвинз» огорчать преданного фаната не стали, победив в той встрече со счетом 3:1.

Питтсбург Пингвинз
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