Форвард «Сент-Луиса» Пол Штястны впервые за месяц вышел на лед после травмы

Штястны в марте получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (4:2). Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео заявил, что ждет возвращения 31-летнего центрфорварда «со дня на день». Во вторник Штястны работал в звене с Владимиром Соботкой и Заком Сэнфордом.

Штястны в нынешнем сезоне входит в пятерку лучших бомбардиров «блюзменов» с 40 очками (18 шайб + 22 передачи) в 66 играх.