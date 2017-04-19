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19 апреля 2017, 8:53 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Форвард «Сент-Луиса» Пол Штястны впервые за месяц вышел на лед после травмы

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Форвард «Сент-Луиса» Пол Штястны, пропустивший 13 последних матчей «Блюз» из-за травмы, впервые вышел на лед, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Штястны в марте получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (4:2). Главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео заявил, что ждет возвращения 31-летнего центрфорварда «со дня на день». Во вторник Штястны работал в звене с Владимиром Соботкой и Заком Сэнфордом.

Штястны в нынешнем сезоне входит в пятерку лучших бомбардиров «блюзменов» с 40 очками (18 шайб + 22 передачи) в 66 играх.

«Сент-Луис» ведет со счетом 3−0 в серии до четырех побед с «Миннесотой» в рамках первого раунда плей-офф НХЛ. Четвертый матч пройдет 19 апреля в Сент-Луисе.

Сент-Луис Блюз
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