ECHL. Плей-офф. «Адирондак» с Дюковым обыграл «Манчестер» и сократил отставание в серии
«Адирондак» в матче 1/8 финала серии
плей-офф ECHL на своем льду победил «Манчестер» — 3:1.
Белорусский защитник хозяев Роман Дюков результативных баллов не заработал, нанес 3 броска по воротам и закончил поединок с показателем полезности «+1». Еще один белорус «Адирондака» Степан Фальковский участия в матче не принимал. Благодаря победе «Адирондак» сократил отставание в серии — 1−2.
Адирондак — Манчестер — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Счет в серии: 1−2.
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