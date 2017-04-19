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19 апреля 2017, 7:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон» и сравнял счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. «Сан-Хосе» на своей площадке крупно победил «Эдмонтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:0 и стала самой крупной в истории «Сан-Хосе» в матчах Кубка Стэнли.

Шайбы забросили Джо Павелски (1-я, 37-я минуты), Логан Кутюр (12, 33), Патрик Марло (23), Маркус Соренсен (30) и Дэвид Шлемко (47).

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев сыграл в матче 11 минут 40 секунд, успев отметиться одним силовым приемом и заработать показатель полезности «-2».

«Сан-Хосе» в третий раз в своей истории забросил не менее семи шайб в одном матче плей-офф, но впервые одержал победу с разницей в семь шайб. В свою очередь, «Эдмонтон» потерпел самое крупное поражение в плей-офф в истории клуба, пропустив семь безответных шайб.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятая игра серии пройдет в ночь на пятницу в Эдмонтоне.

19.04.2017 05:00 Плей-офф: 1/8 финала SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 7:0 Эдмонтон Ойлерз
(2:0, 4:0, 1:0)
Главные тренеры
Питер Дебур Тодд Маклеллан
Вратари
Мартин Джонс Кэм Тэлбот 32:52 (Л. Броссуа 32:52)
1-й период
00:15 Джо Павелски (Дж. Браун, П. Марло)
Крис Расселл 09:59
11:02 Логан Кутюр (Джо Павелски, Б. Бернс)
12:14 Пол Мартин
Зак Кассиан 19:55
2-й период
Коннор Макдэвид 20:51
22:02 Патрик Марло (Б. Бернс)
29:46 Маркус Серенсен (Дж. Уорд, Д. Шлемко)
32:52 Логан Кутюр (Я. Хансен, Дж. Уорд)
Леон Драйзайтль 33:44
Леон Драйзайтль 33:44
36:46 Джо Павелски (Б. Бернс, Джо Торнтон)
Патрик Марун 39:23
39:54 Томаш Хертл
3-й период
42:13 Мелькер Карлссон
Дарнелл Нерс 45:48
46:45 Дэвид Шлемко (Т. Хертл, М-Э. Власик)
49:53 Мелькер Карлссон
51:29
Статистика
8 Штрафное время 27
0 Игра в большинстве 0
4 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
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