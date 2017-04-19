«Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон» и сравнял счет в стартовой серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. «Сан-Хосе» на своей площадке крупно победил «Эдмонтон» в четвертом матче первого раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:0 и стала самой крупной в истории «Сан-Хосе» в матчах Кубка Стэнли.
Шайбы забросили Джо Павелски (1-я, 37-я минуты), Логан Кутюр (12, 33), Патрик Марло (23), Маркус Соренсен (30) и Дэвид Шлемко (47).
Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев сыграл в матче 11 минут 40 секунд, успев отметиться одним силовым приемом и заработать показатель полезности «-2».
«Сан-Хосе» в третий раз в своей истории забросил не менее семи шайб в одном матче
Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятая игра серии пройдет в ночь на пятницу в Эдмонтоне.
|19.04.2017 05:00
|Плей-офф: 1/8 финала
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|7:0
|Эдмонтон Ойлерз
|(2:0, 4:0, 1:0)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Мартин Джонс
|Кэм Тэлбот 32:52 (Л. Броссуа 32:52)
|1-й период
|00:15
|Джо Павелски (Дж. Браун, П. Марло)
|Крис Расселл
|09:59
|11:02
|Логан Кутюр (Джо Павелски, Б. Бернс)
|12:14
|Пол Мартин
|Зак Кассиан
|19:55
|2-й период
|Коннор Макдэвид
|20:51
|22:02
|Патрик Марло (Б. Бернс)
|29:46
|Маркус Серенсен (Дж. Уорд, Д. Шлемко)
|32:52
|Логан Кутюр (Я. Хансен, Дж. Уорд)
|Леон Драйзайтль
|33:44
|Леон Драйзайтль
|33:44
|36:46
|Джо Павелски (Б. Бернс, Джо Торнтон)
|Патрик Марун
|39:23
|39:54
|Томаш Хертл
|3-й период
|42:13
|Мелькер Карлссон
|Дарнелл Нерс
|45:48
|46:45
|Дэвид Шлемко (Т. Хертл, М-Э. Власик)
|49:53
|Мелькер Карлссон
|51:29
Статистика
|8
|Штрафное время
|27
|0
|Игра в большинстве
|0
|4
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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