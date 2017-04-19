«Сан-Хосе» разгромил «Эдмонтон» и сравнял счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

Шайбы забросили Джо Павелски (1-я, 37-я минуты), Логан Кутюр (12, 33), Патрик Марло (23), Маркус Соренсен (30) и Дэвид Шлемко (47).

Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев сыграл в матче 11 минут 40 секунд, успев отметиться одним силовым приемом и заработать показатель полезности «-2».

«Сан-Хосе» в третий раз в своей истории забросил не менее семи шайб в одном матче плей-офф, но впервые одержал победу с разницей в семь шайб. В свою очередь, «Эдмонтон» потерпел самое крупное поражение в плей-офф в истории клуба, пропустив семь безответных шайб.

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятая игра серии пройдет в ночь на пятницу в Эдмонтоне.