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19 апреля 2017, 7:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Коламбус» обыграл «Питтсбург» и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. «Коламбус» победил «Питтсбург» со счетом 5:4 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание в серии, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Коламбус победил со счетом 5:4 российский нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отдал две голевые передачи. Увеличить
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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Джек Джонсон (12-я минута), Джош Андерсон (19), Маркус Нутиваара (25), Уильям Карлссон (41) и Боон Дженнер (46). У «Питтсбурга» отличились Патрик Хорнквист (27), Рон Хэинси (37), Том Кюнхакль (43) и Джейк Гюнтцель (60).

Малкин сыграл в матче 22 минуты 16 секунд, успев отдать две результативные передачи и нанести два броска по воротам «Коламбуса». Всего на счету российского нападающего теперь 8 очков (3+5) по системе «гол+пас» в четырех матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Малкин возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 из 31 броска хоккеистов «Питтсбурга». Российский вратарь помог «Коламбусу» одержать первую победу в основное время в матчах плей-офф НХЛ в своей истории.

«Питтсбург» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Пятая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится в Питтсбурге в ночь на пятницу.

19.04.2017 02:30 Плей-офф: 1/8 финала Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 5:4 Питтсбург Пингвинз
(2:0, 1:2, 2:2)
Главные тренеры
Джон Торторелла Майк Салливан
Вратари
Сергей Бобровский Марк-Андре Флери 57:10 (М-А. Флери 58:17-58:35)
1-й период
00:19 Ник Фолиньо
11:46 Джек Джонсон (Д. Савар)
Ян Коул 15:40
18:56 Джош Андерсон (В. Карлссон, К. Куинси)
2-й период
24:48 Маркус Нутиваара (Б. Дженнер, Б. Саад)
25:29 Кайл Куинси
Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Джаст. Шульц) 26:43
Картер Роуни 28:37
30:13 Бун Дженнер
Рон Хэйнси (Ф. Кессел, Е. Малкин) 36:24
3-й период
40:27 Вильям Карлссон (М. Колверт)
Том Кюнхакль (Мэтт Каллен, Ян Коул) 42:10
45:37 Бун Дженнер (Б. Саад, М. Нутиваара)
58:17
Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел, Е. Малкин) 59:32
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Карлссон (Коламбус Блю Джэкетс), М. Нутиваара (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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