«Коламбус» обыграл «Питтсбург» и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ

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В составе «Коламбуса» шайбы забросили Джек Джонсон (12-я минута), Джош Андерсон (19), Маркус Нутиваара (25), Уильям Карлссон (41) и Боон Дженнер (46). У «Питтсбурга» отличились Патрик Хорнквист (27), Рон Хэинси (37), Том Кюнхакль (43) и Джейк Гюнтцель (60).

Малкин сыграл в матче 22 минуты 16 секунд, успев отдать две результативные передачи и нанести два броска по воротам «Коламбуса». Всего на счету российского нападающего теперь 8 очков (3+5) по системе «гол+пас» в четырех матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Малкин возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 из 31 броска хоккеистов «Питтсбурга». Российский вратарь помог «Коламбусу» одержать первую победу в основное время в матчах плей-офф НХЛ в своей истории.