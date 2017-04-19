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19 апреля 2017, 7:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Радулова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Рейнджерс» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке победил «Монреаль» со счетом 2:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий канадского клуба Александр Радулов отдал голевую передачу и набрал шестое очко за результативность в четырех матчах Кубка Стэнли.

<em>МОСКВА 19 апреля. /ТАСС/.</em> Клуб Нью-Йорк Рейнджерс на своей площадке победил Монреаль со счетом 2:1 в четвертом матче серии первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий канадского клуба Александр <span class=error>Радулов</span> отдал голевую передачу и набрал шестое очко за результативность в четырех матчах Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Йеспер Фаст (12-я минута) и Рик Нэш (25). Единственный гол «Монреаля» забил Торри Митчелл на 19-й минуте с передач Радулова и Ши Уэбера.

Радулов сыграл в матче 19 минут и 9 секунд, успев отметиться передачей и провести четыре силовых приема. На счету Радулова теперь 6 очков (2+4) по системе «гол+пас» в четырех матчах плей-офф. Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков не смог отличиться результативными действиями за 24 минуты 21 секунду на площадке (один бросок, один силовой прием, два заблокированных броска).

Лучшим игроком встречи был признан Нэш, второй звездой стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (23 отраженных броска из 24), третьей — вратарь «Монреаля» Кэри Прайс (30 отраженных бросков из 32).

Счет в серии до четырех побед стал равный — 2−2. Пятая встреча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли между командами состоится в Монреале в ночь на пятницу.

19.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/8 финала Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 Монреаль Канадиенс
(1:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Ален Виньо Клод Жюльен
Вратари
Хенрик Лундквист Кэри Прайс 58:31
1-й период
11:39 Йеспер Фаст
Эндрю Шоу 13:25
14:21 Рик Нэш
Александр Радулов 15:59
Торри Митчелл (Ши Уэбер, А. Радулов) 18:37
19:55 Райан Макдона
2-й период
24:28 Рик Нэш (Р. Макдона)
37:28 Дерек Степан
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Нэш (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), К. Прайс (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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