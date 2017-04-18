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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29468513/
18 апреля 2017, 16:20 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Эксперт НХЛ: Радулов — возможо, лучший игрок в лиге на данный момент

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри высоко оценил игру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова.

Канадский хоккейный эксперт Дон <span class=error>Черри</span> высоко оценил игру российского нападающего Монреаль Канадиенс Александра <span class=error>Радулова</span>. Увеличить
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«Радулов — герой. Вот он приезжает на игру в костюме — очень красиво выглядит. Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас — лучший игрок “Монреаля”. Возможно, он лучший игрок в лиге вообще», — приводит слова Черри канадское издание Sportsnet.

«Монреаль» ведет в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2−1.

17.04.2017 02:00 Зрители 18006 Плей-офф: 1/8 финала Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 1:3 Монреаль Канадиенс
(0:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
Ален Виньо Клод Жюльен
Вратари
Хенрик Лундквист 55:42 (Х. Лундквист 57:04-57:10, Х. Лундквист 59:50) Кэри Прайс
1-й период
Джефф Питри 03:52
Алекс Гальченюк 15:29
2-й период
36:05 Джей.Ти. Миллер
Арттури Лехконен (Б. Галлахер, Т. Плеканец) 37:37
3-й период
44:07 Матс Цуккарелло-Осен
44:07 Матс Цуккарелло-Осен
Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов) 47:42
Арттури Лехконен 49:10
Александр Радулов (Ф. Дано) 55:35
57:04 Брэди Шей (К. Клайн, М. Зибанежад)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Прайс (Монреаль Канадиенс), А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), А. Радулов (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
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