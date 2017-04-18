Эксперт НХЛ: Радулов — возможо, лучший игрок в лиге на данный момент
Канадский хоккейный эксперт Дон Черри высоко оценил игру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова.
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«Радулов — герой. Вот он приезжает на игру в костюме — очень красиво выглядит. Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас — лучший игрок “Монреаля”. Возможно, он лучший игрок в лиге вообще», — приводит слова Черри канадское издание Sportsnet.
«Монреаль» ведет в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2−1.
|17.04.2017 02:00
|Зрители 18006
|Плей-офф: 1/8 финала
|Madison Square Garden
|Нью-Йорк Рейнджерс
|1:3
|Монреаль Канадиенс
|(0:0, 0:1, 1:2)
Главные тренеры
|Ален Виньо
|Клод Жюльен
Вратари
|Хенрик Лундквист 55:42 (Х. Лундквист 57:04-57:10, Х. Лундквист 59:50)
|Кэри Прайс
|1-й период
|Джефф Питри
|03:52
|Алекс Гальченюк
|15:29
|2-й период
|36:05
|Джей.Ти. Миллер
|Арттури Лехконен (Б. Галлахер, Т. Плеканец)
|37:37
|3-й период
|44:07
|Матс Цуккарелло-Осен
|44:07
|Матс Цуккарелло-Осен
|Ши Уэбер (А. Гальченюк, А. Радулов)
|47:42
|Арттури Лехконен
|49:10
|Александр Радулов (Ф. Дано)
|55:35
|57:04
|Брэди Шей (К. Клайн, М. Зибанежад)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|К. Прайс (Монреаль Канадиенс), А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), А. Радулов (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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