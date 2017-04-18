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«Радулов — герой. Вот он приезжает на игру в костюме — очень красиво выглядит. Вообще, скажу так: это лучший переход в НХЛ. Он играет просто невероятно. Радулов сейчас — лучший игрок “Монреаля”. Возможно, он лучший игрок в лиге вообще», — приводит слова Черри канадское издание Sportsnet.

«Монреаль» ведет в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2−1.