«Анахайм» впервые в истории одержал победу, отыграв три шайбы в матче плей-офф

Калифорнийская команда впервые за всю историю своих выступлений в Кубке Стэнли добилась победы, отыграв три шайбы. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В настоящее время обладатель Кубка Стэнли 2007 года ведёт в серии с канадской командой со счётом 3−0.