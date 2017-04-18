Зайцев: Я виноват в двух голах, но затем сделал несколько полезных вещей
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» защитник Никита Зайцев прокомментировал свой дебютный матч в
плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, счёт в серии — 2−1).
«Я вышел после травмы, поэтому потребовалось
Большинство пять на три было ключевым моментом этой встречи. Мы справились с задачей, что было крайне важно. В НХЛ никто никому просто так отдавать не будет. Здесь все команды сражаются до последнего, поэтому я, конечно же, ожидал, что борьба в серии будет очень плотной. Голы Овечкина и Кузнецова? Для меня самое главное, что мы одержали победу.
Город болеет очень хорошо. Здесь отличная атмосфера во время игр, плюс сами матчи получаются невероятно интересными, так что мне все очень нравится. Честно говоря, не особенно думал про атмосферу и предматчевый антураж, так как фокусировался на собственной игре.
Что касается следующего матча, то главный тренер нам все расскажет во вторник и в среду, если надо будет
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