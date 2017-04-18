Зайцев: Я виноват в двух голах, но затем сделал несколько полезных вещей

«Я вышел после травмы, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы полноценно войти в игру. В конце первого периода уже начал чувствовать себя значительно увереннее. Так получилось, что в самом начале я вышел в самое пекло и был виноват в первой пропущенной шайбе. Во втором моменте тоже должен был играть плотнее, но затем сделал несколько полезных вещей.

Большинство пять на три было ключевым моментом этой встречи. Мы справились с задачей, что было крайне важно. В НХЛ никто никому просто так отдавать не будет. Здесь все команды сражаются до последнего, поэтому я, конечно же, ожидал, что борьба в серии будет очень плотной. Голы Овечкина и Кузнецова? Для меня самое главное, что мы одержали победу.

Город болеет очень хорошо. Здесь отличная атмосфера во время игр, плюс сами матчи получаются невероятно интересными, так что мне все очень нравится. Честно говоря, не особенно думал про атмосферу и предматчевый антураж, так как фокусировался на собственной игре.