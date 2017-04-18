Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29468241/
18 апреля 2017, 15:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Зайцев: Я виноват в двух голах, но затем сделал несколько полезных вещей

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» защитник Никита Зайцев прокомментировал свой дебютный матч в плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ, счёт в серии — 2−1).

«Я вышел после травмы, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы полноценно войти в игру. В конце первого периода уже начал чувствовать себя значительно увереннее. Так получилось, что в самом начале я вышел в самое пекло и был виноват в первой пропущенной шайбе. Во втором моменте тоже должен был играть плотнее, но затем сделал несколько полезных вещей.

Большинство пять на три было ключевым моментом этой встречи. Мы справились с задачей, что было крайне важно. В НХЛ никто никому просто так отдавать не будет. Здесь все команды сражаются до последнего, поэтому я, конечно же, ожидал, что борьба в серии будет очень плотной. Голы Овечкина и Кузнецова? Для меня самое главное, что мы одержали победу.

Город болеет очень хорошо. Здесь отличная атмосфера во время игр, плюс сами матчи получаются невероятно интересными, так что мне все очень нравится. Честно говоря, не особенно думал про атмосферу и предматчевый антураж, так как фокусировался на собственной игре.

Что касается следующего матча, то главный тренер нам все расскажет во вторник и в среду, если надо будет что-то изменить в тактике. В начале сезоне я больше играл с Райли, а сейчас выхожу в паре с Гардинером, но могу сказать, что у нас в команде все защитники хорошие, со всеми приятно играть, — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Овечкин дает дорогу молодым

Овечкин дает дорогу молодым

Голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не помогли «Вашингтону» в третьем матче против «Торонто», камбэк «Нэшвилла» поставил «Чикаго» Артемия Панарина и Артема Анисимова на край пропасти, «Оттава» разбазарила преимущество в три шайбы в матче с «Бостоном», но все равно выиграла, а «Анахайм» ушел в гостевой игре против «Калгари» со счета 1:4. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве